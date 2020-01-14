Haberler » Güncel » Kestiği ağacın altında kalan işçi yaralandı - Haber

Kestiği ağacın altında kalan işçi yaralandı

BURDUR'un Bucak ilçesindeki ormanda yapılan seyrekleştirme çalışması sırasında işçi İsa Duran (43), kestiği ağacın altında kalarak, yaralandı.

14.01.2020 11:44 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:44Kestiği ağacın altında kalan işçi yaralandı

BURDUR'un ilçesindeki ormanda yapılan seyrekleştirme çalışması sırasında işçi İsa Duran (43), kestiği ağacın altında kalarak, yaralandı.

Bucak Çamlaraltı mevkisindeki ormanda yürütülen kızılçam ağaçlarını seyrekleştirme çalışmaları sırasında İsa Duran, kestiği ağacın altında kaldı. Duran'ın yardımına diğer işçiler koştu. İhbarla gelen sağlık ve Bucak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı kurtarma ekipleri, İsa Duran'ı ağacın altından kurtarıp, ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı işçi tedaviye alındı.



İsa Duran, Bucak, İşçi, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:08  Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışılan terör koridorunu parçalayıp attık" - Haber
13:08  İstanbul'da 2019'da hırsızlıktan 19 bin 899 kişi gözaltına alındı - Haber
13:08  Hükümlüler cezaevinde hem iş öğreniyor hem para kazanıyor - Haber
13:03  Denizde kaybolan iki bekçiyi arama çalışmaları 4'üncü günde de sürüyor - Haber
13:03  Zübeyde Hanım, İzmir'deki mezarı başında anıldı - Haber
12:00  Ukrayna'da sıcak su borusunun patlaması sonucu asfalt çöktü: 6 yaralı - Haber
11:51  Mersin'de devlet hastanesinde patlama: 2'si ağır 5 yaralı - Haber
11:42  10 gündür kayıp olan Gülistan'ın odasında intihar mektubu bulundu - Haber
08:53  Vinç devrilince çatıya tutunan işçi düşerek hayatını kaybetti - Haber
07:28  İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda terörist elebaşı Sakine Cansız'ın kitabının satılması tepki çekti - Haber
14.01.2020 13:09:59