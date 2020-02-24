Haberler » Güncel » Kestiği ağacın altında kalan kişi, öldü - Haber

Kestiği ağacın altında kalan kişi, öldü

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinin Akçadam köyünde, Emrah Güçlü (33) kaçak olarak kestiği kavak ağacının altına kalarak hayatını kaybetti.

24.02.2020 18:24 | Son Güncelleme: 24.02.2020 18:25Kestiği ağacın altında kalan kişi, öldü

EDİRNE'nin ilçesinin Akçadam köyünde, Güçlü (33) kaçak olarak kestiği kavak ağacının altına kalarak hayatını kaybetti.

Uzunköprü ilçesine bağlı Akçadam köyünde oturan Emrah Güçlü eşi Derya Güçlü ile birlikte kışlık yakacak odun kesmek için Meriç Nehri kenarındaki askeri bölgeye gitti. Güçlü, nehir kıyısında kavak ağacını motorlu testere ile kesmeye başladı. Güçlü, odun haline getirdiği ağaçları eşi kamyonete yüklediği sırada başka bir ağacı kesmeye başladı. 6 metre boyundaki kavak ağacını kesen Güçlü, bu sırada ağacın kırılıp üzerine düşmesiyle altında kaldı. Eşinin vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Emrah Güçlü'nün kafasına aldığı darbe sonucu öldüğünü belirledi. Güçlü'nün ölüm haberini alan yakınları, geldikleri olay yerinde büyük üzüntü yaşadı. Savcının incelemesinin ardından Güçlü'nün cansız bedeni Uzunköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Derya Güçlü, Uzunköprü, Emrah, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:07  Distemper nedir? Köpekte gençlik hastalığı neden olur? Distemper belirtileri nelerdir?
16:42  Hayal Köseoğlu kimdir? Hayal Köseoğlu kaç yaşında, nereli?
16:19  Fiyat nasıl yazılır? TDK'ya göre fiyat mı, fiat mı? Fiyat ne demek?
16:00  Tel Rıfat nerede? Tel Rıfat Türkiye'ye ne kadar uzaklıkta? Tel Rıfat Türkiye için neden önemlidir?
14:43  Çaykur 760 işçi alacağını duyurdu! Çaykur işe alım şartları nelerdir? Son başvuru tarihi ve başvuru şartları nelerdir?
24.02.2020 19:56:27