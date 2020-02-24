Kestiği ağacın altında kalan kişi, öldü

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinin Akçadam köyünde, Emrah Güçlü (33) kaçak olarak kestiği kavak ağacının altına kalarak hayatını kaybetti.

Uzunköprü ilçesine bağlı Akçadam köyünde oturan Emrah Güçlü eşi Derya Güçlü ile birlikte kışlık yakacak odun kesmek için Meriç Nehri kenarındaki askeri bölgeye gitti. Güçlü, nehir kıyısında kavak ağacını motorlu testere ile kesmeye başladı. Güçlü, odun haline getirdiği ağaçları eşi kamyonete yüklediği sırada başka bir ağacı kesmeye başladı. 6 metre boyundaki kavak ağacını kesen Güçlü, bu sırada ağacın kırılıp üzerine düşmesiyle altında kaldı. Eşinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Emrah Güçlü'nün kafasına aldığı darbe sonucu öldüğünü belirledi. Güçlü'nün ölüm haberini alan yakınları, geldikleri olay yerinde büyük üzüntü yaşadı. Savcının incelemesinin ardından Güçlü'nün cansız bedeni Uzunköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.