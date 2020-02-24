Haberler » Güncel » Kestiği ağacın altında kalan kişi yaşamını yitirdi - Haber

Kestiği ağacın altında kalan kişi yaşamını yitirdi

Edirne'de kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti.

24.02.2020 17:48 | Son Güncelleme: 24.02.2020 17:50

'de kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti.

ilçesine bağlı Akçadam köyü sakinlerinden (33) ve eşi Derya Güçlü, askeri yasak bölgede yer alan köy arazisindeki ağaçları kesmeye gitti.

Motorlu testereyle kestiği kavak ağacı Emrah Güçlü'nün üzerine düştü.

Eşinin yaralandığını gören Derya Güçlü, yardım istemek için yaya olarak 6 kilometre uzaklıktaki köye gitti.

Yolda karşılaştığı köy sakinlerinin vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Emrah Güçlü'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Güçlü'nün cesedi savcının incelemesi sonrası Uzunköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kestiği ağacın altında kalan kişi yaşamını yitirdi

Derya Güçlü, Edirne, Meriç, Emrah, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:07  Distemper nedir? Köpekte gençlik hastalığı neden olur? Distemper belirtileri nelerdir?
16:42  Hayal Köseoğlu kimdir? Hayal Köseoğlu kaç yaşında, nereli?
16:19  Fiyat nasıl yazılır? TDK'ya göre fiyat mı, fiat mı? Fiyat ne demek?
16:00  Tel Rıfat nerede? Tel Rıfat Türkiye'ye ne kadar uzaklıkta? Tel Rıfat Türkiye için neden önemlidir?
14:43  Çaykur 760 işçi alacağını duyurdu! Çaykur işe alım şartları nelerdir? Son başvuru tarihi ve başvuru şartları nelerdir?
24.02.2020 18:33:31