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Kestiği ağacın altında kalarak öldü

Kestiği ağacın altında kalarak öldüKÜTAHYA'nın Emet ilçesine bağlı Aydıncık köyünde Ali Korkmaz (65), tarlasında kestiği kavak ağacının üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

28.09.2019 09:53
Kestiği ağacın altında kalarak öldü
KÜTAHYA'nın Emet ilçesine bağlı Aydıncık köyünde Ali Korkmaz (65), tarlasında kestiği kavak ağacının üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
Aydıncık köyünde oturan Ali Korkmaz, arkadaşları ile birlikte gittiği tarlasında kavak ağaçlarını kesti. Kesilen ağaçlardan biri Korkmaz'ın üzerine düştü. Arkadaşlarının ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, Korkmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Ali Korkmaz'ın cesedi otopsi için Emet Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kestiği ağacın altında kalarak öldü

Ali Korkmaz, Aydıncık, Emet, Güncel

Kaynak: DHA

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