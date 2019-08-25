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Kestiği ağacın altında kaldı

KAYSERİ'nin Develi ilçesinde kestiği ağacın altında kalan Halil Akın (44), itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı.

25.08.2019 10:27 Kestiği ağacın altında kaldı
KAYSERİ'nin Develi ilçesinde kestiği ağacın altında kalan Halil Akın (44), itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı.
Olay, Develi Soysallı Mahallesi'nde meydana geldi. Halil Akın, kendisine ait bahçede ağaç budarken, kuruyan söğüt ağacını kesmek istedi. Halil Akın, hızarla keserken üzerine devrilen söğüt ağacının altında kaldı. Uzun süre yardım çığlığı atan Akın'ın imdadına mahalle sakinleri koştu. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı. Halil Akın, altında kaldığı ağaçtan itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası yaralı olarak kurtarıldı. Ambulansla Develi Devlet Hastanesine kaldırılan Halil Akın'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Halil Akın, İtfaiye, Develi, Güncel

Kaynak: DHA

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