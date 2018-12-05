Kestiği Ağacın Altında Kalıp Öldü

Kırklareli
'nin Kofçaz
ilçesinde iki kardeşten biri, kestikleri ağacın alında kalarak öldü.
Olay Kırklareli'nin Kofçaz ilçesine bağlı Kocayazı köyü Zemzem Çeşme
mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre F.Ç. ve İ.Ç. isimli kardeşlerin kestikleri ağaç F.Ç.'nin üzerine devrildi. Ağacın altında kalan kardeşlerden F.Ç. başından darbe alarak ağır yaralandı. Yaralı şahıs Kırklareli Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Yapılan ilk tedavinin ardından Edirne
Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen F.Ç. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatıyla soruşturma başlatıldı. - KIRKLARELİ
Kofçaz,Kırklareli
05 Aralık 2018 Çarşamba 09:04