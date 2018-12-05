05 Aralık 2018, 09:04
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Kestiği Ağacın Altında Kalıp Öldü

Kestiği Ağacın Altında Kalıp Öldü

Kırklareli’nin Kofçaz ilçesinde iki kardeşten biri, kestikleri ağacın alında kalarak öldü.

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde iki kardeşten biri, kestikleri ağacın alında kalarak öldü.

Olay Kırklareli'nin Kofçaz ilçesine bağlı Kocayazı köyü Zemzem Çeşme mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre F.Ç. ve İ.Ç. isimli kardeşlerin kestikleri ağaç F.Ç.'nin üzerine devrildi. Ağacın altında kalan kardeşlerden F.Ç. başından darbe alarak ağır yaralandı. Yaralı şahıs Kırklareli Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Yapılan ilk tedavinin ardından Edirne Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen F.Ç. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatıyla soruşturma başlatıldı. - KIRKLARELİ Kofçaz,Kırklareli
05 Aralık 2018 Çarşamba 09:04



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