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Kestiği ağacın altında kalıp öldü

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, ormanlık alanda kışlık odun için motorlu testereyle kestiği çam ağacı üzerine devrilen Hüsamettin Gündüz (44) yaşamını yitirdi.

09.09.2019 18:52 Kestiği ağacın altında kalıp öldü
MANİSA'nın Salihli ilçesinde, ormanlık alanda kışlık odun için motorlu testereyle kestiği çam ağacı üzerine devrilen Hüsamettin Gündüz (44) yaşamını yitirdi.
Salihli'nin kırsal Çamurhamamı Mahallesi'nde yaşayan Hüsamettin Gündüz, dün saat 19.30 sıralarında, Kapıkaya mevkisindeki ormanlığa, kışlık odun ihtiyacını karşılamak için ağaç kesmeye gitti. Motorlu testere ile kestiği çam ağacı, 3 çocuk babası Gündüz'ün üzerine devrildi. Köylüler, hemen jandarma ve 112 Acil Servis'e haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, Gündüz'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Gündüz'ün cesedi, önce Salihli Devlet Hastanesi morguna ardından da otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma, Hüsamettin Gündüz'ün ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.



Jandarma, Salihli, Güncel

Kaynak: DHA

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