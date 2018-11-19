Kestiği Ağacın Altında Kalıp Yaşamını Yitirdi

MANİSA'nın Alaşehir
ilçesindeki ormanlık alanda ağaç kesim işinde çalışan 37 yaşındaki Ali Fidan
, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Bugün saat 15.00 sıralarında, Alaşehir Orman İşletme Şefliği'nin kırsal Çamlıbel
Mahallesi'ndeki ormanlık alanda ağaç kesme işinde çalışan evli, 1 çocuk babası Ali Fidan'ın üzerine kestiği ağaç devrildi. Başına aldığı darbe ile ağır yaralanan Fidan, diğer 2 arkadaşı tarafından ağacın altından çıkartıldı. İşçilerin durumu bildirmesi üzerine gelen 112 Acil Servis
ambulansı ile Alaşehir Devlet Hastanesi
'ne kaldırılmak istenen Fidan, yolda yaşamını yitirdi. Jandarma
, Fidan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.
- Manisa
Çamlıbel,Manisa,Ali Fidan,Alaşehir
19 Kasım 2018 Pazartesi 19:34