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Kestiği ağacın dal parçasının çarpmasıyla öldü

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Ahmet Çakır (56), kestiği ağaçtan fırlayan dal parçasının başına isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

05.12.2019 11:25 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:25Kestiği ağacın dal parçasının çarpmasıyla öldü

BURSA'nın ilçesinde Ahmet Çakır (56), kestiği ağaçtan fırlayan dal parçasının başına isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

İnegöl ilçesinin kırsal Mahallesi'nde dün, ormanlık alana giden Ahmet Çakır, ağaç kesmeye başladı. Bu sırada ağaçtan fırlayan dal parçası, Çakır'ın başına isabet etti. Yaralanan Çakır, yanında bulunan kişilerin çağırdığı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çakır, sabah saatlerinde, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Çakır'ın cenazesi, bugün ikindi namazının ardından Turgutalp Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.



Ahmet Çakır, Turgutalp, İnegöl, Güncel

Kaynak: DHA

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