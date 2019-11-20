Haberler » Güncel » Kestiği ağacın dallarının altında kalan kişi öldü - Haber

Kestiği ağacın dallarının altında kalan kişi öldü

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, 3 gün önce kestiği ağaç dallarının altında kalarak yaralanan Muzaffer Berberkayar (68), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

20.11.2019 18:39 | Son Güncelleme: 20.11.2019 18:39Kestiği ağacın dallarının altında kalan kişi öldü

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, 3 gün önce kestiği ağaç dallarının altında kalarak yaralanan Muzaffer Berberkayar (68), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, 3 gün önce Ereğli Artıklar köyünde meydana geldi. Muzaffer Berberkayar kestiği ağacın dallarının üzerine düşmesi sonucu yaralandı. verilmesi üzerine gelen 112 Acil ekibi, Muzaffer Berberkayar'ı Ereğli'de bulunan özel hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Muzaffer Berberkayar bugün hastanede yaşamını yitirdi. Berberkayar'ın cenazeasi yarın köyünde toprağa verilecek.



Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:50 Bakan Çavuşoğlu'ndan Avrupa'ya terör tepkisi: FETÖ dahil, tüm teröristler AP'de cirit atıyor
00:47 Çanakkale'de korkutan yangın
00:46 Evinden yayılan kötü kokudan cesedi bulundu
00:46 2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda
00:45 Kars'ta, apartmanın çatı katında çıkan yangın panik yarattı
00:37 ABD Büyükelçiliği'nden İslami değerlerle dalga geçen konsolosluk çalışanlarıyla ilgili açıklama: Üzüntü duyduk
23:28 Bakan Soylu'dan Saadet Partili Cihangir İslam'a: Sen provokatörsün, hainsin
22:48 Savcılık, Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan'ın, annesinin evine yaklaşmaması yönünde karar aldı
22:22 Dipsiz Göl soruşturmasında, 2 müdür ve 1 memur açığa alındı
22:06 Mehmet Metiner'den "Erdoğan'la görüşen CHP'li" iddiası hakkında açıklama: Kılıçdaroğlu algı operasyonu yapıyor
21.11.2019 00:53:35