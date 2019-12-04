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Kestiği ağaçtan fırlayan dal, başına isabet edip, ağır yaraladı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kestiği ağaçtan fırlayan dal başına isabet eden Ahmet Çakır (56) ağır yaralandı.

04.12.2019 14:44 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:44Kestiği ağaçtan fırlayan dal, başına isabet edip, ağır yaraladı

BURSA'nın ilçesinde, kestiği ağaçtan fırlayan dal başına isabet eden Ahmet Çakır (56) ağır yaralandı.

İnegöl ilçesinin Mahallesi'ndeki ormanlık alana giden Ahmet Çakır, ağaç kesmeye başladı. Ancak kestiği ağaçlardan birinden, kırılarak fırlayan dal, Çakır'ın başına isabet etti.  Ağır yaralanan Çakır, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Ahmet Çakır'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



Ahmet Çakır, Turgutalp, İnegöl, Güncel

Kaynak: DHA

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