Haberler » Güncel » Kestikleri ağaç üzerlerine devrilen çift, Ankara'da toprağa verilecek - Haber

Kestikleri ağaç üzerlerine devrilen çift, Ankara'da toprağa verilecek

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde kestikleri ağacın üzerlerine devrilmesi sonucu hayatlarını kaybeden Hanife Yılmaz (61) ve eşi Necati Yılmaz'ın (69) cenazeleri, toprağa verilmek üzere Ankara'ya gönderildi.

20.12.2019 12:48 | Son Güncelleme: 20.12.2019 12:49 Kestikleri ağaç üzerlerine devrilen çift, Ankara'da toprağa verilecek

RİZE'nin ilçesinde kestikleri ağacın üzerlerine devrilmesi sonucu hayatlarını kaybeden Hanife Yılmaz (61) ve eşi Necati Yılmaz'ın (69) cenazeleri, toprağa verilmek üzere 'ya gönderildi.

Acı olay, dün akşam Çamlıhemşin ilçesi Şenyuva köyünde meydana geldi. Hanife- Necati Yılmaz çifti, kestikleri ağacın altında kaldı. Komşuların ihbarı ile olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Yılmaz çiftinin cansız bedenleri otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

CENAZE NAMAZI KILINDI

Bu sabah yakınları tarafından teslim alınan çift için Çamlıhemşin Merkez Camii'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenaze namazı sonrası çiftin cenazeleri defnedilmek üzere Ankara'ya gönderildi.

KOMŞULARI ÜZGÜN

Komşuları ise sabah saatlerinde ağaç kesilen alana gitti. Geride kalan ağaç ile motorlu testereye bakıp gözyaşı döken komşulardan Orhan Civelekoğlu, "Çok iyi insanlardı. Yakacak için odun yapmaya çalışıyorlardı. Böyle bir olay oldu. Acımız, üzüntümüz sonsuz ama maalesef elden bir şey gelmiyor" dedi. Naci Aydın da çok acı bir olay yaşadıklarını belirterek, "Çok sevdiğimiz tanıdığımız insanlardı. Buraya odun yapmak için gelmişler. Burası çok dik ve sarp bir yer. Yukarıda kalan ağaçların dallarını keserken ağacın diğer yarısı onlara vurmuş. Gelip burayı görmek istedik" diye konuştu.



Hanife Yılmaz, Çamlıhemşin, Ankara, Rize, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:20   Daniel Sturridge, Trabzonspor'a alışıyor - Haber
14:20   Taraftarlardan Fenerbahçe'ye moral - Haber
14:20   İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil: "Terör örgütü Türkiye'de eylem yapamaz noktada" - Haber
14:15   Kırşehir Müftüsü Mehmet Yaman: "İşin ciddiyetinin farkında olduk" - Haber
14:15   Vali Kaymak ve Tanju Çolak özel öğrencilerle halay çekti - Haber
12:56   Son dakika: Adalar'da faytonlara at koşulması 3 ay süreyle durduruldu - Haber
12:35   Sahte belgelerle yurt dışına çıkmak isteyen 34 kişi yakalandı - Haber
12:05   Amanoslar'da PKK'nın 6 katlı sığınağı bulundu - Haber
12:04   İngiltere'den Nepal'e yürüyerek giden kadın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçti - Haber
11:53   Sigara içenlerin sayısı 30 milyondan 20 milyona düştü - Haber
20.12.2019 14:21:46