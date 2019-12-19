Haberler » Güncel » Kestikleri ağaç üzerlerine devrilen çift öldü - Haber

Kestikleri ağaç üzerlerine devrilen çift öldü

Rize'de karı koca, kestikleri ağacın üzerlerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

19.12.2019 20:43 | Son Güncelleme: 19.12.2019 20:45
'de karı koca, kestikleri ağacın üzerlerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.
ilçesine bağlı Şenyuva köyünde iki kişinin üzerine ağaç devrildiği ihbarı üzerine jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekiplerin incelemesinde, Necati Yılmaz (69) ile eşi Hayriye Yılmaz'ın (61) kestikleri ağacın altında kaldıkları tespit edildi.
ve 112 Acil Servis ekipleri vatandaşların da yardımıyla çiftin cesedini sarp ve ağaçlık bölgeden çıkardı.
Yılmaz çiftinin cesetleri, otopsi için Rize Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Kestikleri ağaç üzerlerine devrilen çift öldü

Çamlıhemşin, Jandarma, Rize, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

21:44   Yoldan çıkan tır 15 metrelik şarampole sürüklendi - Haber
21:42   Servis otobüsü alev alev yandı -3 - Haber
21:41   Türk ve Azerbaycanlı turizmciler Bakü'de buluştu - Haber
21:41   Yardım çığlığı ihbarına giden ekipler, sonuç alamadı - Haber
21:40   Bakan Dönmez Akdeniz'de misafir değil, ev sahibiyiz - Haber
20:10   İnanılmaz kaza! Yolcu şoförün üzerine düşünce araç şarampole devrildi: 5 yaralı - Haber
18:29   Dikkat çeken iklim çağrısı: Yeni yılda kardan değil kumdan adam yapacağız! - Haber
18:25   4. kattan beton zemine düşen 2 yaşındaki minik Helin öldü - Haber
18:09   Ailesine kına bırakıp intihar etti: Kanınızla elimi kirletmek istemiyorum - Haber
17:38   Glint Global'e 'Yılın İhracat Çıkışı Yapan Markası' ödülü - Haber
19.12.2019 21:45:32