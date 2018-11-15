Daha Fazla Ketçap İsteyen Genç Kadın, Restoran Müdürünü Boğmaya Kalktı

Kaliforniya'da bir müşteri, sipariş torbasındaki ketçap miktarını az bulduğu için ünlü fast food zinciri restoranının müdürüne saldırdı. Kamera kayıtlarında genç kadının restoranı basarak müdürü yumrukladığı ve boğmaya çalıştığı görülüyor.

POLİS, GENÇ KADINI ARIYOR

Kaliforniya polisi sipariş torbasındaki ketçap miktarını az bulduğu için McDonald's şube müdürüne saldıran kadını arıyor.

DAHA FAZLA KETÇAP İÇİN ARKA KAPIDAN RESTORANA GİRDİ

Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde arabaya servis alan müşteri, daha fazla ketçap istemek için çalışanların kullandığı arka kapıdan restorana giriyor.

RESTORAN MÜDÜRÜNÜ BOĞMAYA ÇALIŞTI

Kendisine müdahale ederek çalışanlara ait olan bölümden çıkmasını isteyen restoran müdürünü önce yumrukluyor, ardından ise boğmaya çalışıyor.

Bu sırada duruma müdahale eden bir çalışanın, genç kadının saldırısını savuşturmayı başardığı görülüyor.

POLİS, FOTOĞRAFLARI KAMUOYU İLE PAYLAŞTI

Polis gri pantolon ve pembe bir tişört giyen kadının bulunabilmesi için videodan alınan bazı fotoğrafları kamuoyuyla paylaştı.Kamera kayıtlarında, genç bir erkek restorana girerek kadını durduruyor ve şüpheliyle birlikte olay yerinden ayrılıyor. Polis bu kişiye ulaşarak şüpheliyi bulmayı umuyor. Saldırganın 20-25 yaşlarında olduğu tahmin ediliyor.