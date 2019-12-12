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KETEM'de temizlik görevlisi kadını öldürüp, aynı bıçakla sağlık çalışanını yaraladı

BAYBURT'ta Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi'ne (KETEM) giden R.Ç. (34), temizlik görevlisi Zehra Erdemir'i (40), aralarında çıkan tartışma sonrası bıçaklayarak öldürdü.

12.12.2019 13:29 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:29KETEM'de temizlik görevlisi kadını öldürüp, aynı bıçakla sağlık çalışanını yaraladı

BAYBURT'ta Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi'ne (KETEM) giden R.Ç. (34), temizlik görevlisi Zehra Erdemir'i (40), aralarında çıkan tartışma sonrası bıçaklayarak öldürdü. Aynı bıçakla Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda çalışan Süleyman Alan'ı da (47) vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak yaralayan şüpheli, gözaltına alındı.

Olay saat 08.30 sıralarında, Vali Nihat Üçyıldız Caddesi'ndeki Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi'nde (KETEM) meydana geldi. KETEM'e gelen şüpheli R.Ç., henüz bilinmeyen nedenle, merkezde temizlik görevlisi olarak çalışan Zehra Erdemir ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda çalışan Süleyman Alan'la tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli R.C. elindeki bıçakla, Zehra Erdemir ve Süleyman Alan'ı vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklayarak yaraladı. Erdemir ve Alan, kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik görevlilerince yakalanan saldırgan, polis ekiplerine teslim edildi.

ERDEMİR, KURTARILAMADI

Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, ambulanslarla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Zehra Erdemir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Aynı hastanede tedavi altına alınan Süleyman Alan'ın ise, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. , olayla ilgili soruşturma başlattı.



Bayburt, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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