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Ketojenik ekmek tarifi! Ketojenik ekmek nasıl yapılır? Evde lezzetli ketojenik ekmek nasıl yapılır? Lezzetli ekmek tarifi! Evde ketojenik ekmek yapımı

Corona virüs günlerinde herkes evde kendi ekmeğini yapmaya çalışıyor. Özellikle bu ekmekler arasında en çok araştırılan ve yapılan ise ketojenik ekmek. Biz de bu lezzetli ekmeğin tarifini ve yapılışını sizler için kaleme aldık.

09.04.2020 18:04 | Son Güncelleme: 09.04.2020 18:04
Ketojenik ekmek tarifi! Ketojenik ekmek nasıl yapılır? Evde lezzetli ketojenik ekmek nasıl yapılır? Lezzetli ekmek tarifi! Evde ketojenik ekmek yapımı

Koronavirüs günlerinde herkes evde ekmek yapmaya ve alternatif tarifler aramaya çalışıyor. Özellikle en sık tüketilen besin maddesi olan ekmek sürekli tüketildiği için fırına veya markete gitmeyi gerektiriyor. Salgın hastalık günlerinde ise insanlar ekmekleri bu nedenle evde yapmaya başladılar. Özellikle ketojenik ekmek herkesin gündemine girdi. Herkes lezzetli ketojenik ekmek tarifi arıyor. İşte en lezzetli ekmek tarifi!

KETOJENİK EKMEK MALZEMELERİ

150 gr fındık

3 adet yumurta

50 gr tereyağ

3 gr kabartma tozu

KETOJENİK EKMEK YAPILIŞ TARİFİ

3 adet yumurtanın sarısını ve beyazını ayırıyoruz. Tereyağı da eritiyoruz.

Blendırın içine fındık ve kabartma tozunu ekleyerek toz kıvamına gelene kadar blendırdan çekiyoruz ve inceltiyoruz.

3 adet yumurtanın sarısını ve eritilmiş tereyağı da ekleyerek iyice karıştırıyoruz.

Ayrı bir kabın içerisinde yumurta beyazını iyice kabarıp, beyazlayıncaya kadar çırpıyoruz.

Hamurun içine önce yarısını ekleyerek karıştırıyoruz.

Ardından kalanını da ekleyip çok az daha karıştırıyoruz ve yoğunluğu kek hamuru gibi olmalıdır.

Harcı kalıba dökerek veüzerine susam serpiştiriyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 25 dk kadar pişirin. 10 dk soğumaya bırakıp kalıptan çıkarıyoruz. Afiyet bal olsun!

Etiketler: Koronavirüs, Gündem, Güncel
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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