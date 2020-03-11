"Ketojenik Lezzetler" kitabı n11.com'da satışa sunuldu
Şef Şehnaz Doğan ile Uzman Diyetisyen Arzu Menekşe'nin bir araya gelerek hazırladıkları "Ketojenik Lezzetler" kitabı ilk kez n11.com'da yerini aldı.
11.03.2020 14:52 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:52
Şef Şehnaz Doğan ile Uzman Diyetisyen Arzu Menekşe'nin bir araya gelerek hazırladıkları "Ketojenik Lezzetler" kitabı ilk kez n11.com'da yerini aldı.
n11.com açıklamasına göre, yaşam tarzındaki değişim, temel ihtiyaçlardan biri olan beslenme alışkanlıklarında da yeni arayışlara sürüklüyor. Yaklaşık bir asırdır var olan, son yıllarda ise daha da dikkati çeken ketojenik beslenmeyle ilgili merak edilenler "Ketojenik Lezzetler" kitabında yer alıyor.
Ketojenik beslenme ile ilgili yıllardır uzun araştırmalar yapan Şef Şehnaz Doğan ile Uzman Diyetisyen Arzu Menekşe'nin bilgi birikimlerini birleştiren "Ketojenik Lezzetler" kitabı, n11.com üzerinden 200 TL'den satın alınabiliyor.
Bu alanda deneyimli uzman diyetisyen ve şefi bir araya getiren kitap, ketojenik beslenme sürecine ilişkin detaylı bilgi verirken, konuyla ilgili pek çok soruya da yanıt veriyor.
n11.com açıklamasına göre, yaşam tarzındaki değişim, temel ihtiyaçlardan biri olan beslenme alışkanlıklarında da yeni arayışlara sürüklüyor. Yaklaşık bir asırdır var olan, son yıllarda ise daha da dikkati çeken ketojenik beslenmeyle ilgili merak edilenler "Ketojenik Lezzetler" kitabında yer alıyor.
Ketojenik beslenme ile ilgili yıllardır uzun araştırmalar yapan Şef Şehnaz Doğan ile Uzman Diyetisyen Arzu Menekşe'nin bilgi birikimlerini birleştiren "Ketojenik Lezzetler" kitabı, n11.com üzerinden 200 TL'den satın alınabiliyor.
Bu alanda deneyimli uzman diyetisyen ve şefi bir araya getiren kitap, ketojenik beslenme sürecine ilişkin detaylı bilgi verirken, konuyla ilgili pek çok soruya da yanıt veriyor.
Kaynak: AA
Etiketler : Şehnaz Doğan , Diyetisyen, Şef, Güncel
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