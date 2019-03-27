Kevin Campbell'dan Cenk Tosun'a: Daha Üst Düzey Bir Forvet Gerekiyor

Everton'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında Beşiktaş'tan rekor bir bedelle transfer ettiği milli futbolcu Cenk Tosun, bu sezon gösterdiği performansla büyük hayal kırıklığı yarattı. Bu sezon takımıyla çıktığı 25 maçta 3 gol ve 3 asist kaydeden golcü oyuncuyla ilgili Everton'ın eski futbolcularından Kevin Campbell'dan çok konuşulacak bir yorum geldi.

Campbell, Falcon Blues TV adlı bir YouTube kanalına verdiği demeçte Cenk'le ilgili olarak "Beğensek de beğenmesek de takımda bir santrfor görmek istiyorum. Romelu Lukaku gittiğinden beri o bölgede bir boşluk var. Tosun geldi ve fena oynamıyor ama bu, sorunu çözer mi? Bence hayır." yorumunu yaptı.

Bir dönem Trabzonspor forması da giyen 49 yaşındaki eski golcü sözlerini "Nasıl oynaması gerektiğini biliyor ama oraya daha üst düzey bir santrfor gerekiyor." cümleleriyle tamamladı.