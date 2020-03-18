Kevin Durant koronavirüse yakalandı
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Brooklyn Nets forması giyen Kevin Durant, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
18.03.2020 09:30 | Son Güncelleme: 18.03.2020 09:30
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Brooklyn Nets forması giyen Kevin Durant, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
The Athletic'e açıklamalarda bulunan Durant, kendisini iyi hissettiğini, hastalığın semptomlarının gözükmediğini ancak Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını belirtti.
Brooklyn Nets takımının 4 oyuncusunun koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.
The Athletic'e açıklamalarda bulunan Durant, kendisini iyi hissettiğini, hastalığın semptomlarının gözükmediğini ancak Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını belirtti.
Brooklyn Nets takımının 4 oyuncusunun koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.
Kaynak: AA
Etiketler : Brooklyn Nets, Spor
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