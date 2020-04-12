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Kevin Durant sakatlanmasaydı New York Knicks’te olabilirdi

New York Knicks’in sahibi James Dolan geçtiğimiz bahar aylarında, 2019 yaz döneminde önemli hamleler yapacaklarını belirtmişti.

12.04.2020 12:04 | Son Güncelleme: 12.04.2020 12:04
Kevin Durant sakatlanmasaydı New York Knicks’te olabilirdi
New York Knicks’in sahibi James Dolan geçtiğimiz bahar aylarında, 2019 yaz döneminde önemli hamleler yapacaklarını belirtmişti. Çoğu kişi; Kevin Durant ile Kyrie Irving’in bu hamleler arasında olmasını bekliyordu. Sezon ortasına doğru KD’nin Golden State Warriors’tan ve Irving’in Boston Celtics’ten ayrılmaya karar vermesi bu beklentiyi yükseltiyordu.

Aslında her iki isim de New York’a geldiler fakat tercihleri Brooklyn Nets’ten yana oldu. NBA Final serisi sırasında sakatlanan Durant ve Celtics’ten sorunlu bir ayrılık yaşayan Irving, maksimum kontratlar karşılığında Nets’le anlaştılar.

SNY muhabirlerinden olan Ian Bagley, kulüp içerisindeki bazı kişilerden, Durant’in Knicks’le imzalamaya çok yakın olduğunu fakat final serisinde yaşadığı sakatlık nedeniyle en az bir sezon parkelerden uzak kalacak olmasının her iki taraf arasında ekonomi odaklı sorunlar yarattığını öğrendiğini paylaştı.

Kaynak: EuroSport.com

Etiketler: New York Knicks, Boston Celtics, New York, Spor
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