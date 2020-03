Kevin Nkoudou: "Çok iyi bir performans gösterdik"

Beşiktaşlı futbolcu Kevin Nkoudou, MKE Ankaragücü karşısında çok iyi bir performans gösterdiklerini ifade ederek, sarı kart sınırında olduğu için müsabakada bazı pozisyonlarda endişe ettiğini söyledi.Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, sahasında karşı karşıya geldiği MKE Ankaragücü'nü 2-1'lik skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından siyah-beyazlıların Fransız futbolcusu George Kevin Nkoudou basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başarılı futbolcu, Galatasaray derbisi öncesi galibiyet almalarının çok önemli olduğunu ifade ederek, "Çok iyi bir performans gösterdik. Üst üste ikinci galibiyetimizi aldık. Bu moral anlamında da bizim için çok önemliydi. Çünkü önümüzdeki hafta Galatasaray'a karşı çok önemli bir karşılaşmaya çıkacağız. Belki olumsuz olarak son dakikada yediğimiz golü söyleyebilirim. Orada penaltı mıydı değil miydi çok emin değilim ama sonuçta golü yedik. Daha fazla gol atabilirdik. Önde bitiricilik anlamında iyi işler yapabilirdik. Bütün bunları yapabiliriz ama en önemlisi kazanmaktı. Kazanmayı başardık" şeklinde konuştu."BAZI POZİSYONLARDA SARI KART ENDİŞESİ YAŞADIM"Sarı kart ceza sınırında olduğu için her pozisyonda istediğini sahaya aktaramadığını vurgulayan Fransız futbolcu, "Kendi adıma şunu söyleyebilirim. Bazı pozisyonlarda endişesini yaşadım. Bazı pozisyonlarda ayağımı koymak istedim koyamadım çünkü her oyuncu büyük maçlarda oynamak ister kimse büyük maçları kaçırmak istemez ve ister istemez oyunun içerisinde de bu aklınıza geliyor. Bazen yüzde yüz savunma yapamıyorsunuz. Çünkü gereksiz bir kart görebilirsiniz. Göreceğiniz o gereksiz kartla cezalı duruma düşersiniz. Bunu yapmamayı tercih edersiniz. Belki bir sonraki maç farklı rakibe karşı olsa yüzde yüz gidebilirsiniz ama bir sonraki maç büyük bir maç olunca insan ister istemez bunları düşünüyor. Bence takım arkadaşlarımdan bazıları da bunları bazı pozisyonlarda düşündüler" diye konuştu."DERBİYE BU MOTİVASYONLA GİDECEĞİZ"Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile oynayacakları derbiyi değerlendiren başarılı futbolcu, şu ifadelere yer verdi:"Burada oynadığımız maçta 1-0 kazanmıştık. Ben o dönemde sakattım ve tribünden izlemiştim. Derbide çok net bir şey vardır. Derbileri kazanmak için oynarsınız özellikle bizim durumumuzdaki takımlar biz de bu motivasyonla gideceğiz. Kesinlikle geriye çekilmeye savunmaya gitmeyeceğiz. Oraya gidip elimizden geleni yapıp 3 puanı almaya çalışacağız.""FRANSA VE TÜRKİYE DERBİ KONUSUNDA BENZER"Nkoudou, Fransa 'da oynadığı derbi atmosferlerinin Türkiye ile benzer olduğunu söyleyerek, "Birçok derbide oynadım. İngiltere'de taraftarların oluşturduğu çok farklı bir atmosfer var. Oradaki rekabet de biraz farklı. Fransa'da Marsilya'dayken Paris, Lyon maçlarında atmosfer çok yüksek olurdu. Bunlar tabiki de çok güzel maçlar. Her profesyonel oyuncuların yaşadığı atmosferler. Fransa - Türkiye karşılaştırmasını yapınca derbi atmosferleri birbirine benziyor" açıklamasını yaptı.(Bora Akyol/İHA)