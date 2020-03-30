Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kevin-Prince Boateng: Beşiktaş'tan ayrılıp Fiorentina'ya geri dönebilirim

Beşiktaş'ın Ganalı yıldızı Kevin-Prince Boateng, sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılıp Fiorentina'ya geri dönebileceğini söyleyerek, "Kalbimde bir pişmanlık var, Fiorentina gerçek Boateng'i göremedi. Büyük beklentilerle Floransa'ya geçtim ancak işler istediğim gibi olmadı. Şansım olursa, çok iyi bir iş çıkaracağıma eminim" dedi.

30.03.2020 13:21 | Son Güncelleme: 30.03.2020 13:36

Beşiktaş 'ın yıldız futbolcusu Kevin Prince Boateng, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

İşte Boateng'in açıklamaları;

Beşiktaş'tan ayrılıp Fiorentina 'ya geri dönecek miyim, bilmiyorum. Transfer dönemi nasıl oluyor, biliyorsunuz. Fiorentina ile ilişkilerim iyi, onlara çok yakınım. Son olarak Vlahovic ile konuştum, koronavirüs kaptı, kötü bir durum herkes için.

"EĞER GERİ DÖNERSEM..."

Kalbimde bir pişmanlık var, Fiorentina gerçek Boateng'i göremedi. Çok büyük beklentilerle Floransa 'ya geçtim ancak birçok farklı nedenle işler istediğim gibi olmadı. Ancak pozitif bakıyorum ve eğer geri dönme şansım olursa, çok iyi bir iş çıkaracağıma eminim.

"KARİYERİMDEKİ EN GÜZEL GOL..."

Kariyerimdeki en güzel golü, Milan'dayken Barcelona'ya attım. Milan'ı büyük bir saygıyla hatırlıyorum. Orada geçirdiğim 3 yıl, her şeyden güzeldi. Floransa'dayken de, hatta İstanbul'dayken de Milan'a olan yakınlığım hiç değişmedi.

"HAT-TRICK YAPACAĞIM DEDİM, YAPTIM"

Milan'da harika bir maç çıkardım, Lecce'yi 4-3 yenmiştik, arkasında güzel bir hikaye var. 1 hafta önce, yönetici Braida, çok profesyonel olmadığımı söyledi ve sinirlendim. Kulübedeydim ve bir mucizeye ihtiyacım olduğunu söylemişlerdi bana. Ben de 'Hat-trick yapacağım' dedim. Acquilani bana 'Delisin' dedi. Sonunda hat-trick yaptım.

"İKİSİYLE DE OYNAMAK ÇOK GÜZEL"

Messi de, Ibrahimovic de fenomen. İkisinin de kendi tarzı var. Messi, 10-12 yıldır dünyanın en iyisi, ikisiyle birlikte oynamak da çok güzel.

"BARCELONA İÇİN ÜZGÜNÜM"

Sassuolo'dan ayrılarak Barcelona'ya gittiğim için üzgünüm ancak böyle bir kulübe hayır diyemezsin. Pozitif ya da negatif bir transfer diyemem. Futbolu bıraktığımda, Barcelona'da oynadım diyeceğim, bu da bir şeydir.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kevin-Prince Boateng: Beşiktaş’tan ayrılıp Fiorentina’ya geri dönebilirim
Etiketler: Kevin Prince Boateng, Fiorentina, Floransa, Beşiktaş, Spor

Haberin Videosu :

Beşiktaş'lı Kevin-Prince Boateng: Beşiktaş'tan ayrılıp Fiorentina'ya geri dönebilirim
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Spor ››Kevin-Prince Boateng: Beşiktaş'tan ayrılıp Fiorentina'ya geri dönebilirim - Spor
Yorumlar (1)
İZMİTLİ:Böbürlenme, Arda''nın bile kariyerinde Barça var ki hala Barça''nın topçusu.
Cevap Yaz 0 0

Spor Manşet

Haberler

Süper Lig’de play-off iddiaları için, Bakanlık’tan resmi açıklama geldi Spor
Süper Lig'de play-off iddiaları için, Bakanlık'tan resmi açıklama geldi
’Evde kal’ çağrısına kendisi uymadı! Ronaldo’dan inanılmaz ihmal Spor
"Evde kal" çağrısına kendisi uymadı! Ronaldo'dan inanılmaz ihmal
Yusuf Yazıcı doğduğu yeri unutmadı, dağıtımı elleriyle yaptı Spor
Yusuf Yazıcı doğduğu yeri unutmadı, dağıtımı elleriyle yaptı
Işıl Reçber sessizliğini bozdu, eleştirilere sert tepki gösterdi! Spor
Işıl Reçber sessizliğini bozdu, eleştirilere sert tepki gösterdi!
İmamoğlu, Fatih Terim’le yaptığı görüşmeyi canlı yayında anlattı Spor
İmamoğlu, Fatih Terim'le yaptığı görüşmeyi canlı yayında anlattı
Terim ve Albayrak’ın iyileştiği iddiasına, G.Saray’dan yanıt geldi Spor
Terim ve Albayrak'ın iyileştiği iddiasına, G.Saray'dan yanıt geldi
Koronavirüs nedeniyle endişelendi, Süper Lig ekibinden ayrıldı Spor
Koronavirüs nedeniyle endişelendi, Süper Lig ekibinden ayrıldı
Eşi ve kızlarının ısrarı fayda etmedi! Terim, emeklilik kararını verdi Spor
Eşi ve kızlarının ısrarı fayda etmedi! Terim, emeklilik kararını verdi

Son Dakika Spor Haberleri

13:43: Yozgatspor taraftarlarından 'Evde Kal' çağrısı - Spor 13:27: 2 yıl 8 ay boyunca komada kalan Abdelhak Nouri'nin ailesine 5 milyon euro tazminat! - Spor 13:27: Yalçın Koşukavak'tan Fenerbahçe yorumu! - Spor 13:27: Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'ndan Süper Lig açıklaması! - Spor 13:21: Kevin-Prince Boateng: Beşiktaş'tan ayrılıp Fiorentina'ya geri dönebilirim - Spor 13:14: Çin uslanmıyor! Koronavirüsün ortaya çıktığı hayvan pazarları yeniden açıldı - Haberler 12:52: Bakan Kasapoğlu: Liglerin ne zaman başlayacağına dair net bir tarih yok - Spor 12:26: "Evde kal" çağrısı yapan Ronaldo'nun dışarı çıkması, sosyal medyada tepki çekti - Spor 11:45: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İstanbul'dan taşraya gidenler virüsü yaymaya başladı - Haber 11:24: Işıl Reçber, sosyal medyadan gelen tepkilere sert çıktı: İnsanlar önce kendilerini sorgulasın - Spor 10:38: Galatasaray'dan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak açıklaması: Tedavileri devam ediyor - Spor