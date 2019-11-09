Haberler » Güncel » Kevser'de tatlı ikramı - Haber

Kevser'de tatlı ikramı

Havza Belediyesi tarafından Kevser Camisi önünde Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlara yatsı namazının ardından tatlı ikramında bulundu.

09.11.2019 10:14 | Son Güncelleme: 09.11.2019 10:19Kevser'de tatlı ikramı
Belediyesi tarafından Kevser Camisi önünde Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlara yatsı namazının ardından tatlı ikramında bulundu.

Etkinlikte Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, vatandaşların kandili kutlayarak tatlı ikram etti. Özdemir kandiller, sevgi, saygı, hoşgörü ve kardeşlik duygularımızı güçlendirdiğimiz yegane zaman dilimleri olduğunu belirterek, "İki cihan peygamberi Hz. Muhammed'in dünyaya teşriflerini kutlarken O'nun yaşantısının ve ahlakının örnek alınması ve ülkemizin birlik ve beraberliğine her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde mübarek gecelerin bir fırsat olarak görülmesi gerekiyor. Onun insanlığın huzuru ve mutluluğu için yaptığı çağrının hayatımıza rehberlik etmesini sağlamalı, güzel ahlakı ve yol gösterici nasihatleriyle yaşantımıza yön vermeliyiz" dedi.

AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan ise tüm İslam aleminin kandillerini kutlayarak, "Bu geceki birlik ve beraberliğimiz daim olsun" diye konuştu.

Etkinliğe AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan ve Belediye Meclis Üyeleri de katıldı. - SAMSUN

Sebahattin Özdemir, Mevlit Kandili, Havza, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:57 BAĞCILAR'DA 2 KONTEYNER ALEV ALEV YANDI
10:52 GAGİAD Başkanı Tezel'den 10 Kasım mesajı
10:56 - Köprüden Otoyola Düşen Motosiklet Sürücüsü Öldü
10:56 Antalya'da siyanürden zehirlenme ihtimali olan dört kişilik ailenin babası, ardında mektup bıraktı
10:56 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası
10:22 Memur emeklilerine Ocak'ta yüzde 4,31'lik zam göründü! En düşük maaş 2 bin 631 lira olacak
10:07 Mehmet Metiner, Erdoğan'a iki ismi görevden alması için çağrıda bulundu
10:06 Bolu'yu ayağa kaldıran kedi ölümlerini cinayet büro çözdü
09:51 Balkondan atlayan üniversiteli Özgecan, hayatını kaybetti
09:46 Siyaset dünyası, AK Partili Mahir Ünal'ın kızının düğününde buluştu
22:13 Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
21:15 SON DAKİKA | A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
22:50 SON DAKİKA | Galatasaray'da Belhanda şoku
9.11.2019 10:58:11