Kevser öğretmenin, yardım çağrısı cevap buldu

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde ilkokul öğretmeni Kevser Soner'in sosyal medya üzerinden öğrencileri için istediği kışlık kıyafet yardımına 'Yaşam Çiçeği Derneği' cevap verdi. Dernek yetkilileri 'Çocukları ısıtmaya geldik' sloganıyla çocuklara kıyafet getirdiği okulda öğretmenlerin de 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

İlçe merkezine 19 kilometre uzaklıktaki Kayabaşı Mahallesi'ndeki Kışlaönü Ümran Kabalak ilkokulu öğretmeni Kevser Soner sosyal medya üzerinden kendi okulu ve aynı mahallede bulunan Kayabaşı İlkokulu öğrencileri için kışlık kıyafet yardımı istedi. Öğretmenin çağırısına Yaşam Çiçeği Derneği cevap verdi. Bugün okula gelen dernek yetkilileri 'Çocukları ısıtmaya geldik' sloganıyla her iki okuldaki öğrenciler, atkı, bere, bot, mont, kırtasiye ve oyuncak hediye etti. Ayrıca dernek tarafından okula kurular akıl ve zeka oyunları sınıfının açılışı yapıldı. Öğretmenlere de çiçek takdim ederek 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü Dernek Başkanı Tuğçe Kılıç, "Öğretmenimiz Kevser Soner'in sosyal medya aracılığıyla dile getirdiği yardım talebiyle, Kevser öğretmenimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde sesi olmak istedik. Burada öğretmenimizin yavrularını mutlu ederek, öğretmenlerimize en büyük hediyeyi verdiğimizi düşünüyoruz. Geleceğe mum koyan tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. 1,5 yıllık olan derneğimiz yurt içi ve yurt dışında birçok ülkede, yardım çalışmalarını sürdürmekte, dernek üyelerimiz bu işi gönüllü yaparken, amacımız daha çok üşüyen çocuklarımıza ulaşabilmektir" dedi.