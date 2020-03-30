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Kevzara nedir? Koronavirüsün ilacı kevzara nedir? Kevzara özelikleri nelerdir, ne işe yarar? Kevzara ne zaman kullanılmaya başlanacak?

Sanofi ve Regeneron Pharmaceuticals isimli ilaç şirketleri Kovid-19 tedavisi için üretilen Kevzara isimli ilacın geliştirilmiş halini 7 ülkedeki 300 hasta üzerinde denemeye başladıklarını duyurdu. Yaşanan gelişme üzerine Kevzara nedir? Koronavirüsün ilacı kevzara nedir? Kevzara özelikleri nelerdir, ne işe yarar gibi soruların yanıtları araştırıldı.

30.03.2020 10:44 | Son Güncelleme: 30.03.2020 10:44
Kevzara nedir? Koronavirüsün ilacı kevzara nedir? Kevzara özelikleri nelerdir, ne işe yarar? Kevzara ne zaman kullanılmaya başlanacak?

Dünya çapında 700 binden fazla insanı hasta eden Kovid-19 ile ilgili tüm dünyanın beklediği açıklama iki ilaç şirketinden geldi. Sanofi ve Regeneron Pharmaceuticals ve şirketleri, Kevzara olarak bilinen ilacın geliştirilmiş halini hastalar üzerinde test etmeye başladıklarını duyurdu. Kevzara nedir? Koronavirüsün ilacı kevzara nedir? Kevzara özelikleri nelerdir, ne işe yarar? Kevzara ne zaman kullanılmaya başlanacak?

KEVZARA NEDİR?

Kevzara, Sanofi ve Regeneron Pharmaceuticals isimli ilaç şirketleri, Kovid-19 tedavisi için üretilen ilacın ismidir.

KEVZARA NE ZAMAN KULLANILMAYA BAŞLANACAK?

Geçen hafta içerisinde ABD'de ilacın hastalar üzerinde test edildiğini açıklayan şirketler, bağışıklık sistemini etkileyen ilacın İtalya, İspanya, Almanya, Fransa, Kanada ve Rusya'da da hastalar üzerinde deneneceğini duyurdu.

Şirketler son denemelerin yaklaşık 300 hasta üzerinde gerçekleşeceğini duyurdu. Deneme sürecine katılacak kişilerin özellikle Kovid-19'dan dolayı çok ağır ve durumu kritik hastalardan seçildiği belirtildi.

KEVZARA ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Doktorlar ve bilim insanları corona virüsünün sitokin fırtınası olarak da bilinen bağışıklık sisteminin aşırı tepki vererek organlara saldırmasına sebep olduğunu düşünürken, bu ilaçlar ile bağışıklık sisteminin yönlendirilebilmesini umuyor.

Reuters'ın haberinde Regeneron'un ABD'deki deneme sürecini yönettiği ve Sanofi'nin de ABD'nin dışındaki bölgelerde çalışmalarına devam ettiği açıklandı.

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Gündem, Sağlık, Güncel
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