Keyfekeder - Senden Bahsederim
Uzun süredir sessizliğini koruyan Keyfekeder grubunun, Senden Bahsederim isimli albümü Sony Music Türkiye & Lucky Ones etiketiyle dinleyicisi ile buluşuyor.
09.03.2020 08:36 | Son Güncelleme: 09.03.2020 08:41
Albümle aynı ismi taşıyan çıkış parçası Senden Bahsederim için patili dostlarımızla özel klip çekildi. Sahiplerinin terkettiği evcil hayvanları konu alan klibin yönetmenliğini Özgür Güngör yaptı. Başrolünde 2 eğitimli Golden cinsi köpeğin oynadığı :) klibin çekimi İstanbul sokaklarında ve Beykoz ormanında yapıldı.
ONLAR DOSTLARINI TERKETMEZ , PEKİ YA SİZ?
Albümde yer alan şarkıların söz, müzik ve aranjeleri Berk Termin ve Özgür Güngör e ait.
Yine Özgür Güngör ün prodüktörlüğünde hazırlanan albümde 9 şarkı yeralıyor.
Kaynak: Bültenler
Haberin Videosu :Keyfekeder - Senden Bahsederim
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