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Keyfi görevden almalar okul idarecilerini tedirgin ediyor

Okullarda okul idarecilerine yönelik çeşitli uygulamaların okullarda kaygıyla izlendiğini ifade eden Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan, asılsız iddialarla, özensiz ve kamu yararı gözetilmeden yürütülen soruşturmalar idarecileri tedirgin etmektedir ifadelerini kullandı.

09.12.2019 13:32 | Son Güncelleme: 09.12.2019 13:37Keyfi görevden almalar okul idarecilerini tedirgin ediyor
Okullarda okul idarecilerine yönelik çeşitli uygulamaların okullarda kaygıyla izlendiğini ifade eden Eğitim Bir Sen 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan, asılsız iddialarla, özensiz ve kamu yararı gözetilmeden yürütülen soruşturmalar idarecileri tedirgin etmektedir ifadelerini kullandı.

Aydın Kalkan konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

"Son zamanlarda ısmarlama şikayetler oluşturulmakta, şikayetler incelemeye tabi tutulmadan dorudan soruşturmaya dönüştürülmekte ve idarecilerin görevden alınması teklif edilmektedir. Biz ciddi hatalar içerisinde olan kimsenin haksız yere idarecilik kadrosunda bulunmasını istemeyiz elbette, lakin bir okuldaki bir iki çalışanın şikayeti diğer tüm öğretmenlerin memnuniyetine rağmen dikkate alınmakta ve okul idarecileri doğrudan cezalandırılma yoluna gidilmektedir."

Aydın Kalkan, "Üyelerimizin mağduriyetlerini yargıya taşımakta kararlıyız, fakat kamu ciddiyeti ve hakkaniyet talep ediyoruz. Demoklesin kılıcı gibi idarecilerin her tasarrufu soruşturmaya tabi tutulursa ve doğrudan cezalandırma yoluna gidilirse hiçbir idareci elini taşın altına koyamaz. Sadece yönetmelikleri uygulayan etliye sütlüye karışmayan idareciler mi istenmektedir, biz istiyoruz ki idarecilerimiz ve eğitimcilerimiz yeni fikirlere yeni uygulamalara iletişim alanlarına açık olsun, okulunu zirvelere taşısın" dedi.

Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan soruşturmaların dışarıdan yönlendirildiği ile ilgili söylentilerin yayıldığını sendika olarak buna ihtimal vermek istemediklerini belirterek, "Milli Eğitim Bakanlığından ve Milli Eğitim Müdürlüklerinden uyarı ve taleplerimizi ciddiye almalarını bekliyoruz. Çalışan insanların önünü açmalıyız, liyakatli kişileri ipe sapa gelmez iddialarla pasifize etmemeliyiz" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Eğitim Bir Sen, Aydın Kalkan, Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

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