Keylor Navas, Eski Hocası Santiago Solari'yi Topa Tuttu

Real Madrid'in hafta sonunda Celta Vigo ile oynadığı maçta ilk 11'de kendine şans bulan Keylor Navas, Santiago Solari döneminde bir daha forma giyemeyeceğini hissettiğini belirtti.

"HER ŞEYİMİ VERMEK İÇİN MOTİVE OLDUM"

Aynı zamanda Zinedine Zidane'ın da yeni dönemdeki ilk maçı olan karşılaşmada kaleye geçen Kosta Rikalı eldiven, İspanyol radyosu Cope'ye yaptığı açıklamada "Antrenmanlarda ne yaparsam yapayım oynayamayacağımı hissettim. Ama ben bir profesyonelim ve her şeyimi vermek için motive oldum" ifadelerini kullandı.

"BU KULÜP İÇİN HER ŞEYİMİ VERDİM"

2014'te Real Madrid'e imza atan Navas'ın sözleşmesi 2021'de soba erecek. Navas bu süre içerisinde daha fazla oynamayı istediğini belirtirken, "Bir sözleşmem var. Coşkum her zaman Real Madrid'le. Bu kulüp için her şeyimi verdim ve bundan sonra da vermeye devam edeceğim. Ama bir daha böyle bir sezon geçirmek istemiyorum" dedi.

(Goal)