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PSG, Keylor Navas'ı renklerine bağladı!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Paris Saint-Germain, Kosta Rikalı kaleci Keylor Navas'ı renklerine bağladı.

02.09.2019 19:34

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Paris Saint-Germain (PSG), Real Madrid forması giyen Kosta Rikalı kaleci Keylor Navas'ı transfer etti. Fransız Kulübünden yapılan açıklamada, Keylor Navas ile 2023'e kadar anlaşma sağlandığı ve kaleci Alphonse Areola'nın 1 yıllığına Real Madrid'e kiralanacağı duyuruldu.

REAL MADRİD'DE 162 MAÇA ÇIKTI

İspanyol medyasında çıkan haberlerde, PSG'nin 32 yaşındaki kaleci için Real Madrid'e ayrıca 15 milyon avro ödeyeceği öne sürüldü. Kosta Rikalı kaleci, 2014'te katıldığı Real Madrid'in 162 maçta kalesini korudu. PSG, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Real Madrid ve Club Brugge'nin yer aldığı A Grubu'nda mücadele edecek.

PSG, Keylor Navas'ı renklerine bağladı!

Paris Saint Germain, Keylor Navas, Real Madrid, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR (6)
HOPPALA: PSG sadece formasını koysa salatasaraya 5 atar hahahaba
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KUŞKAÇIRAN CİMBOMLU: biz bu gruptan çıkarız aga
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ALİ AGA: grup sonuncusu oluruz uefayada gidemeyiz fatih bizim hakemlere ve basına tavır yapar artık
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ÖTME BÜLBÜL: ne diyorsun la değişik
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DOĞRUSU: cinconu patlatır bunlar. . .
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HAYAT BİLGİNİ: Delecekler :)
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