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Kezban Teyze Kızılcahamam Belediyesinde işe başladı

El arabasıyla çöp konteynerlerinden karton toplayıp satarak yaşam mücadelesini veren 66 yaşındaki Kezban Aydın'a Kızılcahamam Belediyesi sahip çıktı.

07.01.2020 12:16 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:34 Kezban Teyze Kızılcahamam Belediyesinde işe başladı
El arabasıyla çöp konteynerlerinden karton toplayıp satarak yaşam mücadelesini veren 66 yaşındaki Kezban 'a Belediyesi sahip çıktı.
Oğlunu 20 yıl önce kaybeden Aydın ve 36 yaşındaki engelli kızı ile yaşayan Aydın, yıllarca el arabasıyla günde 12 saat çöp konteynerlerinden topladığı kartonları satarak geçimini sağlamaya çalıştı.
Durumundan haberdar olan Belediye Başkanı Süleyman Acar, yardım eli uzatarak Aydın'a belediye bünyesinde iş imkanı sundu.
Acar, sokaklardan geri dönüşüm atıkları toplayarak geçimini sağlayan Kezban Teyze'yi mağdur olmaması amacıyla Sıfır Atık Projesi kapsamında belediyede istihdam ettiklerini söyledi.
Aydın da 15 yıldır çöplerden atık toplayarak geçimimi sağladığını anlatarak, "Allah razı olsun Süleyman Başkan'dan, bana iş verdi. Çok duygulandım işe alındığıma. Engelli kızım için çalışmaya devam edeceğim." dedi.

Kızılcahamam, Aydın, Güncel

Kaynak: AA

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