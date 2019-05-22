Kgaö Dışişleri Bakanları Bişkek'te Bir Araya Geldi

Kollektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) üye ülke dışişleri bakanları, Kırgızistan
'ın başkenti Bişkek'te bir araya geldi.
Kırgızistan Dışişleri Bakanı
Çingiz Aydarbekov'un başkanlığında toplanan bakanlar, ikili ve heyetlerarası görüşme yaptı.
KGAÖ dışişleri bakanları toplantısına, Ermenistan
Dışişleri Bakanı Zograb Graçeviç, Belarus
Dışişleri Bakanı Andrey Dapkyunas, Kazakistan
Dışişleri Bakanı Beybut Atamkulov, Rusya
Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
, Tacikistan
Dışişleri Bakanı Sirodjiddin Muhriddin ve örgütün geçici Genel Sekreteri Valeriy Semerikov katıldı.
Bakan Aydarbekov, toplantıların ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, toplantıda özellikle uluslararası sorunlara ve örgütün gelişmesi ve güçlendirilmesi konularına ağırlık verildiğini belirtti.
Bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları olmak üzere KGAÖ'nün uluslararası arenadaki iş birliğinin yanı sıra askeri iş birliği ve haberleşme konularının değerlendirildiğini belirten Aydarbekov, Afganistan-Tacikistan sınır bölgesinde istikrarın korunmasına yönelik ek önlemlerin kabul edildiğini aktardı.
Aydarbekov, bir sonraki KGAÖ zirvesinin Kasım 2019'da Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te yapılacağını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da üye ülkelerin dış politika koordinasyonunu güçlendirme konusunda anlaştıklarını söyledi. Bağımsız Devletler Topluluğu
(BDT) ülkelerinin NATO'su olarak kabul edilen KGAÖ, 15 Mayıs 1992'de, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Rusya, Özbekistan
ve Ermenistan'ın katılımıyla Moskova
'da kuruldu. 24 Eylül
1993'te Azerbaycan
, 9 Eylül 1993'te Gürcistan
ve 31 Aralık
1993'te de Belarus örgüte üye oldu. Örgütün aktif şekilde faaliyete geçmesi ise 20 Nisan 1994'ten sonra başladı.
2002'de ise kurumsal bir yapıya bürünen KGAÖ, bu askeri ittifaktan Azerbaycan, Gürcistan ve daha sonra Özbekistan ayrılmıştı.
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Kaynak: AA