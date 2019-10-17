Haberler » 3. Sayfa » KGAÖ ülkeleri Rusya'da askeri tatbikata başladı

KGAÖ ülkeleri Rusya'da askeri tatbikata başladı

Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) ülkeleri Rusya'da ortak askeri tatbikat başlattı.

17.10.2019 12:14KGAÖ ülkeleri Rusya'da askeri tatbikata başladı
Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) ülkeleri Rusya'da ortak askeri tatbikat başlattı.

Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) üyesi ülkelerin savunma bakanlıkları tarafından Rusya'nın Nizhny Novgorod şehrindeki Mulino askeri eğitim alanında ortak tatbikat başlatıldı. Üye ülkeler olan Rusya, Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Rusya, Kırgızistan ve Tacikistan ordularının tatbikatında 3 binden fazla askeri personel görev alırken, çok sayıda hava ve kara askeri zırhlı aracı ile silahlar kullanıldı. Bugün başlayan ve 'Etkileşim - 2019' adını taşıyan tatbikat 2 gün sürecek. - MOSKOVA

Rusya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
14:08 Aksaray'da 2 kişiyi tüfekle yaralayan şüpheli tutuklandı
14:01 Örgüt propagandası yapan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
14:01 Tarlada darp edilmiş ve vücudunda yanıklarla bulundu
14:01 Güvenlik kaynakları, Fırat'ın doğusunda terör örgütü ile hareket eden Arapların büyük bölümünün...
14:00 Üniversite öğrencisi, bayrağa hakaretten gözaltına alındı
13:57 Denizli'de trafik kazası: 4 yaralı
13:57 Aksaray'da Narko Timler okul bölgelerinde sıkı denetimde
17.10.2019 14:11:27