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KGC Başkanı Küçükcicibıyık: "Bu saldırı tüm gazetecilere yapılmıştır"

Karaman Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Başkanı Ahmet Küçükcicibıyık, yerel televizyon sahibinin evine düzenlenen silahlı saldırıyı kınayarak, "Bu saldırı sadece o gazeteciye değil, tüm gazetecilere yapılmıştır" dedi.

05.04.2020 20:05 | Son Güncelleme: 05.04.2020 20:05
KGC Başkanı Küçükcicibıyık:
Karaman Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Başkanı Ahmet Küçükcicibıyık, yerel televizyon sahibinin evine düzenlenen silahlı saldırıyı kınayarak, "Bu saldırı sadece o gazeteciye değil, tüm gazetecilere yapılmıştır" dedi.
Karaman'da yayın yapan Çağdaş Radyo Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Kartal'ın önceki gece evine düzenlenen silahlı saldırıya tepkiler devam ediyor. Karaman Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Küçükcicibıyık da yazılı bir açıklama yaparak saldırıyı nefretle kınadı. Küçükcicibıyık, açıklamada şunları söyledi:
"Yapılan silahlı saldırı kabul edilemez. Toplumun bilgilenme özgürlüğünün tek teminatı gazetecilerin özgürce yazıp söyleyebilmesidir. Eğer, gazetecinin yazdıkları, doğrudan kişileri ilgilendiriyor ve muhatabının özlük haklarının ihlal edildiği düşünülüyorsa, bunu telafi etmenin yolları kanunlarımız ile belirlenmiştir. ya yayının yanlış olduğunu belgeleyerek, düzeltme talebinde bulunulur, ya da yargıya gidilir. Silahla tepki koymak ise sadece o gazeteciyi yıldırmanın çok ötesinde, tüm gazete ve gazetecilere verilen bir gözdağı niteliğindedir. Tüm gazetecilere ve halkın haber alma özgürlüğüne karşı yapılmış saydığımız bu saldırıyı kınıyor, meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kolluk güçlerimizin, faillerin yakalanması konusunda en kısa sürede sonuç alacaklarını da umut ediyoruz."
Yunus Kartal'ın (48) Alacasuluk Mahallesinde bulunan evi, önceki gece kimliği belirsiz kişilerce kurşunlanmıştı.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Karaman, Güncel
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