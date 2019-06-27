KGF 3. Olağan Genel Kurulu Bayburt'ta yapılacak

Karadeniz Gazeteciler Federasyonu 3. Olağan Genel Kurulu ve 8. Başkanlar Konseyi toplantısı, Bayburt'ta gerçekleştirilecek.

Bayburt Gazeteciler Cemiyeti ev sahipliğinde 28-30 Haziran'da yapılacak program, 28 Haziran Cuma günü Bayburt Valiliği, Bayburt Belediyesi ve Bayburt Üniversitesi ziyaretleriyle başlayacak.

Programın ikinci gününde hayatını kaybeden gazeteci Abdulkadir Nişancı mezarı başında anılacak.

Beşpınar'daki Kenan Yavuz Kültür Evi, Demirözü Barajı, Aydıntepe Yeraltı Şehri gezilerinin de yer alacağı programda, 29 Haziran Cumartesi günü ise KGF 3. Olağan Genel Kurulu ve 8. Başkanlar Konseyi toplantısı gerçekleştirilecek.

Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yaşar Yıldız, KGF'nin 3. Olağan Genel Kurul Kongresi dolayısıyla bölgeden çok kıymetli gazetecilerin Bayburt'a geleceğini ifade ederek, "Bölgeden 50'ye yakın gazeteciyi ağırlayacağız. 3 gün sürecek program Bayburt'un tanıtımına önemli katkı sunacaktır." dedi.

Kaynak: AA