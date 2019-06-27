27.06.2019 17:15
Haberler » Güncel » Haber

KGF 3. Olağan Genel Kurulu Bayburt'ta yapılacak

KGF 3. Olağan Genel Kurulu Bayburt

Karadeniz Gazeteciler Federasyonu 3. Olağan Genel Kurulu ve 8. Başkanlar Konseyi toplantısı, Bayburt'ta gerçekleştirilecek.

Karadeniz Gazeteciler Federasyonu 3. Olağan Genel Kurulu ve 8. Başkanlar Konseyi toplantısı, Bayburt'ta gerçekleştirilecek.
Bayburt Gazeteciler Cemiyeti ev sahipliğinde 28-30 Haziran'da yapılacak program, 28 Haziran Cuma günü Bayburt Valiliği, Bayburt Belediyesi ve Bayburt Üniversitesi ziyaretleriyle başlayacak.
Programın ikinci gününde hayatını kaybeden gazeteci Abdulkadir Nişancı mezarı başında anılacak.
Beşpınar'daki Kenan Yavuz Kültür Evi, Demirözü Barajı, Aydıntepe Yeraltı Şehri gezilerinin de yer alacağı programda, 29 Haziran Cumartesi günü ise KGF 3. Olağan Genel Kurulu ve 8. Başkanlar Konseyi toplantısı gerçekleştirilecek.
Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yaşar Yıldız, KGF'nin 3. Olağan Genel Kurul Kongresi dolayısıyla bölgeden çok kıymetli gazetecilerin Bayburt'a geleceğini ifade ederek, "Bölgeden 50'ye yakın gazeteciyi ağırlayacağız. 3 gün sürecek program Bayburt'un tanıtımına önemli katkı sunacaktır." dedi.
Kaynak: AA
gazeteciler cemiyeti , karadeniz , gazete , bayburt , Güncel

Son Dakika Haberleri
17:20 NATO'dan S-400 açıklaması
17:20 Bakan Ersoy, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi mezuniyet töreninde konuştu
17:20 HDP'nin Diyarbakır mitingindeki patlamaya ilişkin dava
17:19 Sanatçı Haluk Levent'ten Başkan Zorluoğlu'na ziyaret
17:19 DENİZLİ BİSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA
17:19 SPOR Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonası rekor katılımla devam ediyor
17:18 Burs alma ve vermede sanal hizmet dönemi başlıyor