KGF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon lira destek
Kredi Garanti Fonu (KGF), Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon lira bağışla katkıda bulundu.
01.04.2020 13:10 | Son Güncelleme: 01.04.2020 13:10
Kredi Garanti Fonu (KGF), Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon lira bağışla katkıda bulundu.
KGF'den yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında yeni destekler başlatan Fon da katıldı.
Bu kapsamda KGF, Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon lira bağış yaptı.
KGF'den yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında yeni destekler başlatan Fon da katıldı.
Bu kapsamda KGF, Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon lira bağış yaptı.
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Kaynak: AA
Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel