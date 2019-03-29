Kgf'nin Kefaletli Kredi Kullandırımı Devam Ediyor

Kaynak: AA

Kredi Garanti Fonunca (KGF), 2017 yılından bu yana 676 bin 777 işletmenin 340,5 milyar lira tutarındaki kredisine kefalet desteği sağlandığı, bu kredilerin yüzde 36'sının kapandığı ve toplam kredilerin tahsili gecikmiş alacak oranının yüzde 1,4 olarak gerçekleştiği belirtildi.Hazine kontrgarantili KGF kefaletli işlemlerde var olan limitlerin kullandırımının devam ettiği, bu kapsamda günlük ortalama 4 bin başvurunun değerlendirildiği bildirildi.KGF'den yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "KGF kefalet protokolleri bugün sonlandırılıyor, yeni kredi başvurusu alınmayacak" içerikli haberin gerçeği yansıtmadığı, KGF kefalet işlemlerine devam edildiği vurgulandı.Haberin dayandırıldığı KGF tarafından bankalara gönderilen duyuruda, limiti kalmayan ve uzun süredir başvuru alınmayan kefalet desteği projelerine başvuru ekranlarının kapatılacağı ve böylece bu projelerde atıl kalan küçük limitlerin toplanıp diğer projeler kapsamında işletmelere kullandırılmak üzere bankalara dağıtılacağı bilgisinin yer aldığı belirtildi.Açıklamada, halihazırda Hazine destekli KGF kefaleti kapsamında limiti olan "KOBİ Değer 2" projesinin başvurularının sürdüğüne işaret edilerek, şu ifadeler kullanıldı:"Bugüne kadar yaklaşık 35 bin işletmeye 15,7 milyar lira tutarında kredi kullandırılmış ve bu proje kapsamında kullanıma hazır 9,3 milyar lira limit bulunmaktadır. 2019 Ocak ayından itibaren toplam 119 bin 710 işletmeye 43,1 milyar lira tutarında kredi kullandırımına kefalet sağlanmıştır. 2017 yılından bu yana 676 bin 777 işletmenin 340,5 milyar lira tutarında kredisine kefalet desteği sağlanmış olup, bu kredilerin yüzde 36'sı kapanmış ve toplam kredilerin tahsili gecikmiş alacak oranı (non-performing loan - NPL) yüzde 1,4 olarak gerçekleşmiştir. Hazine kontrgarantili KGF kefaletli işlemlerde var olan limitlerin kullandırımı devam etmekte ve halen günlük ortalama 4 bin adet başvuru tarafımızca değerlendirilmektedir."