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KGK VE DTSO iş birliğiyle çalışan gazetecilere destek

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Düzce İl Temsilciği tarafından çalışan gazetecilere destek olmak amacıyla gıda çeki dağıtıldı.

04.04.2020 18:30 | Son Güncelleme: 04.04.2020 19:02
KGK VE DTSO iş birliğiyle çalışan gazetecilere destek
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Düzce İl Temsilciği tarafından çalışan gazetecilere destek olmak amacıyla gıda çeki dağıtıldı.
Salgın ortamında çalışan gazeteciler için bir çalışma yapan KGK Düzce İl Temsilciliği, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) sponsorluğunda kentte görev yapan tüm basın mensuplarına gıda çeki dağıtımı yaptı.
KGK Düzce İl Temsilcisi Fatih Melih Maradit, yaptığı yazılı açıklamada, "KGK Genel Başkanımız Mehmet Ali Dim'in teşvikleriyle böylesi bir kriz ortamında bizler de Düzce'deki meslektaşlarımız için neler yapabileceğimizi düşündük. Bu konuyu DTSO Başkanı Tuncay Şahin'e açtık. Kendisi sağ olsun bizi ikiletmedi. Teklifi DTSO yönetim kuruluna getirdi. Teklifimiz kabul edildi. Derhal harekete geçerek birer gıda çeki hazırlattılar. Her koşulda gece gündüz demeden gerek sahada gerekse ofislerinde, habercilerinden, tasarımcılarına ve hatta gazete dağıtımı yapan çalışan gazeteci arkadaşlarımıza gıda çeklerini, teslim etmeye başladık." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Fatih, Düzce, Güncel
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