Khabib'den Floyd Mayweather için şok iddia: Maç yapmak için yalvarıyor. Parası tükendi herhalde

Dünyaca ünlü emekli boksör Floyd Mayweather'ın ısrarla ringe çıkarmak istediği Dağıstanlı sporcu, buna sıcak bakmıyor. Dünyanın en çok kazanan sporcuları arasında bulunan Floyd Mayweather'ın son günlerde Khabib Nurmagomedov ile maç yapmak için bastırdığı ifade ediliyor.

"PARASI TÜKENDİ"

Khabib Nurmagomedov'un menajeri Ali Abdelaziz, Floyd ile maç yapmaları için her hafta birilerinin aradığını dile getirirken, "Maç yapmak için yalvarıyor. Parası tükendi herhalde" diye gönderme yaptı. Şimdilik böyle bir maçı düşünmediklerini dile getiren Ali Abdelaziz, eylülde oynayacakları Dustin Poirier maçına odaklandıklarını sözlerine ekledi.

Bu maçtan sonra da Tony Ferguson ile maç yapacaklarını söyleyen menajer, Georges St-Pierre dövüşünün de gündemde olduğunu ifade etti.

"HAYATIM BOYUNCA YETECEK PARAM VAR"

Hayatı boyunca kendisine yetecek kadar parasını olduğunu dile getiren ABD'li boksör ise şu ifadeleri kullanmıştı: "Açık konuşmak gerekirse harika bir hayatım var. Hayatım boyunca bana yetecek kadar param var. Yaşamımı sürdürmek için gereken her şeyi alabilirim"

BİR MAÇTA 285 MİLYON DOLAR KAZANMIŞTI

Ağustos 2017'de kafes dövüşünün yaramaz çocuğu Connor McGregor ile boks ringine çıkan Mayweather, rakibini 10. rauntta teknik nakavtla yendi. Tecrübeli dövüşçü bu sadece bu maçtan sponsorlarla birlikte 285 milyon dolar gelir elde etti.

SERVETİ 1 MİLYAR DOLARDAN FAZLA

Forbes verilerine göre namağlup kariyeri boyunca yaptığı önemli unvan maçlarından yüksek kazançlar elde eden Mayweather'ın geliri, 2018 yılında 1,07 milyar dolara ulaştı.

88 TANE ARACI VAR

Ünlü sporcu, kariyeri boyunca 48 maçta ringe çıktı ve hiç yenilgi almadı. Garajında 88 lüks otomobili bulunan Mayweather, servetini hayranlarından saklamıyor. Sosyal medya hesaplarında deste deste parayla poz vermekten çekinmeyen Mayweather, yolculuklarını da özel jetiyle yapıyor.