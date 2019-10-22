Khabib, Galatasaray-Real Madrid maçını tribünden takip etti!

Kafes dövüşü hafif siklet dünya şampiyonu Rus Khabib Nurmagomedov, Galatasaray'ın evinde konuk ettiği Real Madrid maçını tribünden takip etti. Daha önce sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı takımla ilgili paylaşımlar yapan Khabib'e, tribünlerden sevgi gösterilerinde bulunuldu.

GALATASARAY'DAN GENÇ TARAFTARA JEST

Öte yandan Galatasaray Kulübü, Kuşadası'nda yaşayan ve en büyük hayali Türk Telekom Stadı'nda maç izlemek olan lösemi hastası Burak Yıldız'ı Real Madrid maçında ağırladı. Başkan Mustafa Cengiz'in daveti üzerine karşılaşmayı izlemek için İstanbul'a gelen Yıldız, karşılaşma öncesi Cengiz'i ziyaret etti.