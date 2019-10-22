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Khabib, Galatasaray-Real Madrid maçını tribünden takip etti!

Dağıstan asıllı Rus kafes dövüşçüsü Khabib Nurmagomedov, Galatasaray-Real Madrid maçını Türk Telekom Stadyumu'ndan takip etti.

22.10.2019 22:36

Kafes dövüşü hafif siklet dünya şampiyonu Rus Khabib Nurmagomedov, Galatasaray'ın evinde konuk ettiği Real Madrid maçını tribünden takip etti. Daha önce sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı takımla ilgili paylaşımlar yapan Khabib'e, tribünlerden sevgi gösterilerinde bulunuldu.

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Öte yandan Galatasaray Kulübü, Kuşadası'nda yaşayan ve en büyük hayali Türk Telekom Stadı'nda maç izlemek olan lösemi hastası Burak Yıldız'ı Real Madrid maçında ağırladı. Başkan Mustafa Cengiz'in daveti üzerine karşılaşmayı izlemek için İstanbul'a gelen Yıldız, karşılaşma öncesi Cengiz'i ziyaret etti.

Khabib, Galatasaray-Real Madrid maçını tribünden takip etti!

Khabib Nurmagomedov, Real Madrid, Galatasaray, Spor

YORUMLAR (1)
MÜSLÜMANTOKATİ:adamsin habip ülkemize hos geldin , nasil benzettin o simarik herifi helal olsun pes demek zorunda kalmdi köpekkk
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