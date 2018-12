Khas International Day Etkinliği Düzenledi

13 Aralık 2018 Perşembe 11:34



– KADİR Has Üniversitesi renkli bir etkinliğe imza attı. 400'den fazla yabancı öğrencinin yer aldığı üniversitedeki International Day (Uluslararası Gün) etkinliğinde öğrenciler kendi kültürlerini tanıttı.Kadir Has Üniversitesi Erasmus/Değişim Ofisi ve Uluslararası Ofis, Uluslararası Öğrenciler Kulübü ile birlikte International Day etkinliği düzenledi. 50'den fazla milletten öğrencinin yer aldığı üniversitedeki etkinlikte yabancı öğrenciler kendi ülke yemeklerini ve yöresel kıyafetlerini giyerek kültürlerini tanıttıkları alanlar oluşturdu. Fotoğraflarla sunumlarını zenginleştiren öğrenciler, masalara gelenlere kendi kültürleri hakkında bilgiler verdi.Pek çok renkli gösterinin yer aldığı etkinlikte üniversitenin Halk Oyunları Kulübü Folkhas Horon, Zeybek ve Marsis, öğrenci, akademisyen ve idari kadrodan oluşan dans ekibi ise Sirtaki gösterisi gerçekleştirdi. Bunların yanı sıraKafkas ve Pakistan dans gösterileri yapıldı, Faslı bir öğrenci şarkı söyledi. Üniversite çalışanlarından oluşan bir ekip de perküsyon şovu sergiledi."KENDİ ORGANİZASYONLARINI YAPTILAR"Üniversitede 400'e yakın yabancı öğrenci olduğunu dile getiren KHAS Erasmus Ofisi'nde çalışan Nur Eradlı, "Bu etkinlikle birlikte öğrencilerimize farklı kültürleri tanıtmak ve yabancı öğrencilerimizin kendisini tanıtmasını istedik aslında. Kendi masalarını düzenleyip kendi organizasyonlarını yaptılar. Geleneksel kıyafetlerini giyip kendi yemeklerini yaptılar. Bu etkinlik aslında tamamen onların eseri" dedi."EVLERİNDE GİBİ HİSSETSİNLER DİYE"Yabancı Öğrenciler Kulüp Başkanı Fatima Verdiyeva "Azerbaycan'dan geliyorum ve ülkemi temsil ediyorum. Reklamcılık bölümünde okuyorum. Tüm ülkeleri bir yere toplamaya karar verdik, böyle güzel bir gün ayarlamaya çalıştık. Okulumu seviyorum çünkü her öğrenciye güzel alanlar yaratıyor. Biz de elimizden geldiği kadar daha da destek olarak geliştirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.Afganistan'dan gelen Zabihullah Khawaja, "Yabancı Öğrenciler Kulüp başkan yardımcısıyım ve Uluslarası Ticaret ve Finans bölümünde dördüncü sınıf öğrencisiyim. Bugün bütün yabancı öğrencileri kendilerini evlerinde gibi hissetsinler ve Türk öğrenciler de diğer kültürleri görsün diye bir araya getirdik. Tabi ki bizim ülkemizin standını çok beğendim ama Filistin'i de çok sevdim, iyi şeyler yapıyorlar" dedi. - İstanbul