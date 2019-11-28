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Khimki: 89-76

Obradovic'e 200'üncü Euroleague maçına özel plaket -SALON: Ülker Spor ve EtkinlikHAKEMLER: Ilija Belosevic (Sırbistan), Carmelo Paternico (İtalya), Carlos Cortes (İspanya)FENERBAHÇE BEKO: Sloukas 19, Melih Mahmutoğlu 19, Datome 20, Williams 12, Ahmet Düverioğlu 10, Tarık Biberovic, Berkay...

28.11.2019 23:59 | Son Güncelleme: 28.11.2019 23:59Khimki: 89-76

Obradovic'e 200'üncü Euroleague maçına özel plaket

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SALON: Ülker ve Etkinlik

HAKEMLER: Ilija Belosevic (Sırbistan), Carmelo Paternico (İtalya), Carlos Cortes (İspanya)

FENERBAHÇE BEKO: Sloukas 19, Melih Mahmutoğlu 19, Datome 20, Williams 12, Ahmet Düverioğlu 10, Tarık Biberovic, Berkay Candan, Ali Muhammed, Lauvergne7, Stimac 2

KHİMKİ: Jovic 2, Bertans 3, Timma 26, Gill 18, Booker 9, Kramer 2, Zaytsev, Jerebko 10, Evans 6

1'İNCİ PERİYOT: 28-24

DEVRE: 44-49

3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-55

5 FAULLE ÇIKANLAR: 37.13 Datome ( ), 38.46 Timma (Khimki)

Turkish Airlines EuroLeauge 11'inci hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, evinde ağırladığı Khimki'yi 89-76 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-lacivertliler EuroLeague'deki 4'üncü galibiyetini elde ederke Rus temsilcisi ise 5'inci mağlubiyetini yaşadı.

Turkish Airlines EuroLeague 12'nci haftasında Fenerbahçe Beko 6 Aralık Cuma günü 20.45'te ALBA Berlin'i konuk edecek.

OBRADOVİC'E 200'ÜNCÜ EUROLEAGUE MAÇINA ÖZEL PLAKET

Bu arada Sarı-lacivertlilerin başında 200'üncü EuroLeague maçına çıkan Zeljko Obradovic, bu özel akşamın anısına hazırlanan plaketi Başkan Vekili ve Basketbol Şube Sorumlusu Semih Özsoy'un elinden aldı.



Ivan Obradovic, Fenerbahçe, Beko, Spor

Kaynak: DHA

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