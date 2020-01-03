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Khimki Moskova: 101-82

SALON: Sinan ErdemHAKEMLER: Matej Boltauzer, Milos Koljensic, Michele RossiANADOLU EFES: Shane Larkin 20, Chris Singleton 13, Vasilije Micic 11, Tibor Pleiss 20, James Anderson 5, Krunoslav Simon 12, Rodrigue Beaubois 9, Adrien Moerman 6, Sertaç Şanlı 1, Alec Peters, Buğrahan Tuncer 4,...

03.01.2020 22:25 | Son Güncelleme: 03.01.2020 22:25 Khimki Moskova: 101-82

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Matej Boltauzer, Milos Koljensic, Michele Rossi

ANADOLU EFES: Shane Larkin 20, Chris Singleton 13, Vasilije Micic 11, Tibor Pleiss 20, James Anderson 5, Krunoslav Simon 12, Rodrigue Beaubois 9, Adrien Moerman 6, Sertaç Şanlı 1, Alec Peters, Buğrahan Tuncer 4, Doğuş Balbay

KHİMKİ MOSKOVA: Janis Timma 2, Dairis Bertans 5, Anthony Gill 12, Stefan Jovic 10, Devin Booker 10, Chris Kramer 13, Jeremy Evans 15, Jonas Jerebko 12, Sergey Monya, Sergey Karasev 3,

1'İNCİ PERİYOT: 21-19

DEVRE: 47-43

3'ÜNCÜ PERİYOT: 77-61

5 FAUL ALAN: Tibor Pleiss (Anadolu Efes)

THY Euroleague'nin 17'nci haftasında Anadolu Efes sahasında 'yı 101-82 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 20 sayıyla Anadolu Efes'ten Shane Larkin oldu. Bu sonuçla 14'üncü galibiyetini alırken, Khimki 9'uncu kez parkeden mağlup ayrıldı.


- İstanbul

Shane Larkin, Sertaç Şanlı, Moskova, Khimki, Spor

Kaynak: DHA

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