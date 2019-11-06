"KHK bir faciadır" çıkışıyla tepki çeken Arınç'la ilgili YİK toplantısında dikkat çeken görüntü

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, verdiği bir röportajda Kanun Hükmünde Kararnameler için "bir faciadır" demiş ve "Çevremde o kadar çok bu felaketi yaşayan insan var ki, ben onlara acıyorum, merhamet ediyorum. Aslında onlardan da özür diliyorum" ifadelerini kullanmıştı. Arınç ayrıca FETÖ yargılamalarında büyük hatalar yapıldığını belirterek yargıyı sert bir dille eleştirmişti. Arınç'ın bu sözleri çok sayıda çevreden tepki görmüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, bugün AK Parti Grup Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ın açıklamalarını eleştirmişti. Erdoğan, Bülent Arınç'ın KHK'larla ilgili açıklamaları için, "Arkadaşlar kendisini iyi bir hukukçu olduğuna göre 'KHK facia' ifadesi kullanmasını esefle karşıladım. Bugün zaten bir toplantımız var, bunu da kendi aramızda değerlendireceğiz. Bugün yapacağımız toplantıda konuşacağız" demişti.

TOPLANTIYA KHK AÇIKLAMASIYLA TEPKİ TOPLAYAN ARINÇ DA KATILDI

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK), Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıya YİK üyeleri İsmail Kahraman, Köksal Toptan, Bülent Arınç, Yıldırım Akbulut, Cemil Çiçek ve Mehmet Ali Şahin'in yanı sıra İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ile Erdoğan'ın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan katıldı. Toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.

SON TOPLANTIDA ARINÇ'IN YERİ DEĞİŞTİ

Ancak toplantıda bir detay dikkat çekti. 2 Ekim 2019 günü ilk kez biraraya gelen YİK, toplantısında Erdoğan'ın sol başında Bülent Arınç yer almıştı. Arınç'ın sol yanında ise; Köksal Toptan ve Yıldırım Akbulut bulunuyordu. 5 Kasım 2019 YİK toplantısında ise tablo değişti. Erdoğan, bu kez sol yanına Yıldırım Akbulut'u alırken, sağ yanında ise yine İsmail Kahraman'ı yerleştirdi. Arınç'ın ise, sağdan üçüncü sıraya oturtulması dikkat çekti.

YİK 2 Ekim toplantısı