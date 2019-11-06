Erdoğan'ın yanındaki yerini kaybeden Arınç'tan yeni açıklama: Sigortayı attırmamak lazım

KHK'lılar ile ilgili yaptığı çıkış sonrası AK Partililerin hedefi haline gelen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, dün gerçekleştirilen Yüksek İstişare Kurulu toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındaki yerini kaybetmişti. Bu gelişme sonrası tüm gözlerin çevrildiği Arınç, "AK Parti, Türkiye'nin sigortası, sigortayı attırmamak lazım" şeklinde yeni bir açıklama yaptı.

"AK PARTİ ÖNEMLİ HİZMETLER YAPTI"

Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi Bülent Arınç, AK Parti Iğdır Teşkilatı'nın Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Kültür merkezindeki toplantıda konuşan Arınç, siyasi geçmişini anlattı. 17 yıldır iktidarda olan AK Parti'nin önemli hizmetler yaptığını ifade eden Arınç, şunları söyledi:

"Size AK Parti'nin temelindeki sırrı beraberlik, birlik, birbirimize olan muhabbetimiz, halka olan ilişkimizdir. Her seçimde 78 ilden milletvekili çıkarırdık. Oysa CHP'nin 35 ilde vekili olmazdı, CHP'yi arkamızdaki parti olduğu için söylüyorum. Kimisi belli bir bölgenin, kimisi sahillerin partisi. Bizim sahili, doğusu, güneydoğusu her yerden vekilimiz olurdu. Biz Türkiye'nin partisiydik. Bu beraberliğimiz devam edecek, bu sıkıntılı günlerimizi atlatacağız."

"SİGORTAYI ATTIRMAMAK LAZIM"

İktidar olarak Kürtleri hiçbir zaman düşman olarak görmediklerini siyasi tercihlerinin AK Parti olmasını istediklerini belirten Arınç, "Çünkü bu ülkeye en büyük hizmetleri biz yaptık. Kürtleri hiçbir zaman düşman görmedik. Türkiye'yi düşünün AK Parti Türkiye'nin sigortası. Bu sigortayı attırmamak lazım. Birbirimize düşeriz, parçalanırız, kuvvetimiz gider. Başka hangi parti Türkiye'yi idare edebilir" diye konuştu. Arınç, toplantının ardından kent merkezindeki sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.

ERDOĞAN: ESEFLE KINIYORUM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dünkü AK Parti Grup Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ın açıklamalarını eleştirmişti. Erdoğan, Bülent Arınç'ın KHK'larla ilgili açıklamaları için, "Arkadaşlar kendisini iyi bir hukukçu olduğuna göre 'KHK facia' ifadesi kullanmasını esefle karşıladım. Bugün zaten bir toplantımız var, bunu da kendi aramızda değerlendireceğiz. Bugün yapacağımız toplantıda konuşacağız" ifadelerini kullanmıştı.

ERDOĞAN'IN YANINDAKİ YERİNİ KAYBETTİ

2 Ekim 2019 günü yapılan toplantıda Erdoğan'ın sol başında Bülent Arınç yer almıştı. Arınç'ın sol yanında ise; Köksal Toptan ve Yıldırım Akbulut bulunuyordu. Dün akşamki toplantıda ise Arınç'ın oturma düzeninde Erdoğan'ın yanındaki yerini kaybettiği gözlendi.

ARINÇ NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, KHK ile ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir açıklama yapmıştı. "KHK bir faciadır" diyen Arınç, "Evime temizlik yapmaya gelen bir daire başkanı kadını gördükçe, eşi polislikten ihraç edilen bir kadını gördükçe ben yerin dibine geçiyorum" ifadelerini kullanmıştı.