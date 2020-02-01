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KHK'dan atılan memurlar için Venedik Komisyonu'ndan görüş istendi

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) üyesi 28 parlamenter, Türkiye’de Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevden alınan memurların durumuyla ilgili olarak Venedik Komisyonu’ndan görüş istenmesini talep etti.

01.02.2020 12:07 | Son Güncelleme: 01.02.2020 13:37KHK'dan atılan memurlar için Venedik Komisyonu'ndan görüş istendi
Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) üyesi 28 parlamenter, Türkiye'de Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevden alınan memurların durumuyla ilgili olarak Komisyonu'ndan görüş istenmesini talep etti.

Avrupa Konseyi bünyesinde görev yapan ve bağımsız hukukçulardan oluşan Venedik Komisyonu, üye ülkelerdeki anayasa ve yasaların, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa Konseyi standartlarına uygun olup olmadığını denetliyor. Venedik Komisyonu, ilgili ülkelere daha sonra yayınladığı raporlarla tavsiyelerde bulunuyor.
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Kaynak: Euronews.com

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