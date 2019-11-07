KHK ile ihraç edilen Dr. Uraz Aydın: Akademisyenlerin üniversitelere iade koşulları da bir sürgün

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen 'barış akademisyeni' Dr. Uraz Aydın, hakkında mesleğe iade kararı alınan KHK'lılar için sürgün koşullarının dayatıldığını savunuyor. euronews Türkçe'ye konuşan Aydın'a göre "Daha önce görev yaptıkları üniversiteler dışında farklı şehirlere yönlendirilen akademisyenler için iade süreci aslında bir sürgün".Türkiye'de başta Sur, Cizre ve Silopi olmak üzere geçtiğimiz yıllarda çok sayıda yerde sokağa çıkma yasakları ilan edildi, ölümler meydana geldi. Uzun soluklu çatışmaların giderek tırmandığı bir dönemde Türkiye'nin farklı üniversitelerinden 1128 akademisyen bir araya geldi. "Bu suça ortak olmayacağız" adlı bildiriye imza atarak ülke gündemine oturdu.