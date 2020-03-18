KHK ile ihraç edilen eski teğmen uyuşturucudan gözaltına alındı
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2018'de Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen eski teğmen E.Ç'yi kokain satıcılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına aldı.
18.03.2020 09:12 | Son Güncelleme: 18.03.2020 09:14
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2018'de Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen eski teğmen E.Ç'yi kokain satıcılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına aldı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ihbar üzerine harekete geçen ekipler, Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi 5088. Cadde'de bulunan bir adrese operasyon düzenledi.
Polis adreste yaptığı aramada 3 kilo 300 gram kokain ele geçirirken, uyuşturucu üretimi ve satıcılığı yaptıkları iddasıyla Ö.Y, A.H, Ş. P, A.A.C ve E.Ç'yi gözaltına aldı.
Gözaltına alınan E.Ç'nin, Kara Harp Okulu'ndan 2015'te mezun olduğu, üsteğmen olarak Hakkari'de görevli iken 2018'de çıkarılan 701 Sayılı KHK ile kamudan ihraç edildiği belirlendi.
Başkentin lüks muhitlerinde eroin ve kokain satışı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ihbar üzerine harekete geçen ekipler, Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi 5088. Cadde'de bulunan bir adrese operasyon düzenledi.
Polis adreste yaptığı aramada 3 kilo 300 gram kokain ele geçirirken, uyuşturucu üretimi ve satıcılığı yaptıkları iddasıyla Ö.Y, A.H, Ş. P, A.A.C ve E.Ç'yi gözaltına aldı.
Gözaltına alınan E.Ç'nin, Kara Harp Okulu'ndan 2015'te mezun olduğu, üsteğmen olarak Hakkari'de görevli iken 2018'de çıkarılan 701 Sayılı KHK ile kamudan ihraç edildiği belirlendi.
Başkentin lüks muhitlerinde eroin ve kokain satışı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA
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