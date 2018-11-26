Khk ile Ömürboyu Kamu Hizmetlerinden Men Edilmişti

Edirne
'de, 2016 yılında Adana
'da müezzin olarak görev yapmakta iken KHK ile 'Ömürboyu Kamu Hizmetlerinden Men' edilerek ihraç edilen C.E. isimli FETÖ şüphelisi, hudut kartalları tarafından 1. Derece Askeri Yasak Bölgede yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Edirne Merkez
'e bağlı Elçili köyünde, 23 Kasım 2018 Cuma günü saat 18.00 sıralarında, Saçlımüsellim Piyade
Hudut Karakol Komutanlığı ekiplerince 1. Derece Askeri Yasak Bölge içerisinde C.E. isim şahıs yakalandı.
Şahıs C.E. (38) hakkında yapılan soruşturmada, şahsın 2016 yılında Adana ilinde müezzin olarak görev yapmakta iken KHK ile Ömürboyu Kamu Hizmetlerinden Men edilerek ihraç edildiği ortaya çıktı. Yunanistan
sınırında 1. Derece Askeri Yasak Bölgede yakalanan şahıs C.E., Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı üzerine gözaltına alındı. Şahıs hakkında soruşturma sürüyor.
Tutuklanarak cezaevine konuldu
Öte yandan, aynı gün içerisinde Edirne'nin Uzunköprü
ilçesinin Saçlımüsellim köyünde, hudut kartalları tarafından yine 1. Derece Askeri Yasak Bölge içerisinde yakalanan ve 667 Sayılı KHK ile kapatılan PAK Eğitim İş Sendikasına üye, Bylock Kullanıcısı olduğu bildirilen M.Z. (29) isimli şahıs ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Edirne Kapalı Cezaevine konuldu. - EDİRNE
Edirne
26 Kasım 2018 Pazartesi 16:48