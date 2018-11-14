Khk ile Uzaklaştırılan Doktorlar Sgk ile Anlaşmalı Özel Hastanelerde Çalışabilecek

Sağlık ile ilgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılmasına Dair Kanun Teklifinin beşinci maddesi kabul edildi. Düzenlemeyle birlikte, KHK ile uzaklaştırılan doktorlar SGK
ile anlaşmalı özel hastanelerde çalışabilecekler. TBMM Genel Kurulu'nda Sağlık ile ilgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülüyor. KHK ile ihraç edilen doktor ve diş tabipleri Sosyal Güvenlik Kurumu
Hastanelerinde çalışabilecek.
(Ahmet Umur Öztürk/İHA)
Sosyal Güvenlik Kurumu
14 Kasım 2018 Çarşamba 20:26