Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Dünya ››KHK'lı korona uzmanı Doçent Ulaşlı: Aşının Türkiye'de bulunabileceğine inanıyorum, göreve hazırım - Haberler

KHK'lı korona uzmanı Doçent Ulaşlı: Aşının Türkiye'de bulunabileceğine inanıyorum, göreve hazırım

Genetik Doçenti Mustafa Ulaşlı, ABD Princeton Üniversitesi ve Hollanda'daki Groningen Üniversitesi'nde toplam 7 yıl koronavirüs üzerine çalıştı. Gaziantep Üniversitesi Tıbbi Biyoloji Ana ilim Dalı ve Genetik Bölümü’ndeyken ihraç edilen Ulaşlı, yürütülen çalışmalara katkı sunmak istiyor

20.03.2020 14:58 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:58
KHK'lı korona uzmanı Doçent Ulaşlı: Aşının Türkiye'de bulunabileceğine inanıyorum, göreve hazırım
Genetik uzmanı Doçent Mustafa Ulaşlı, ABD Princeton Üniversitesi ve Hollanda'daki Groningen Üniversitesi'nde toplam 7 yıl koronavirüs üzerine çalıştı.

Sonra koronavirüs ile ilgili yürüttüğü bilimsel çalışmalarına Türkiye'de, Gaziantep Üniversitesi Tıbbi Biyoloji Ana ilim Dalı ve Genetik Bölümü'nde devam etme kararı aldı.
Euronews.com'da Görüntüle
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Dünya

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Dünya Manşet

Haberler

Dev banka resmen ilan etti! ABD ekonomisi için tehlike çanları çalıyor Haberler
Dev banka resmen ilan etti! ABD ekonomisi için tehlike çanları çalıyor
Korona en çok yaşlıları etkiliyor! İşte ülke ülke yaşlı nüfus oranları Haberler
Korona en çok yaşlıları etkiliyor! İşte ülke ülke yaşlı nüfus oranları
Bangladeşli bilim insanları: Dünyanın en ucuz tanı kitini keşfettik Haberler
Bangladeşli bilim insanları: Dünyanın en ucuz tanı kitini keşfettik
Resmi vaka sayısı gerçeği yansıtıyor mu? Araştırmaların sonucu korkunç Haberler
Resmi vaka sayısı gerçeği yansıtıyor mu? Araştırmaların sonucu korkunç
Konuşma metninde yer alan ’korona’ ifadesinin üstünü çizip kendi taktığı ismi yazdı Haberler
Konuşma metninde yer alan "korona" ifadesinin üstünü çizip kendi taktığı ismi yazdı
Yasağa rağmen düğün yapan çift ve davetliler karantinaya alındı Haberler
Yasağa rağmen düğün yapan çift ve davetliler karantinaya alındı
Rusya’dan tüm dünyayı sevindiren açıklama: Koronavirüs aşısının testine başlandı Haberler
Rusya'dan tüm dünyayı sevindiren açıklama: Koronavirüs aşısının testine başlandı
Salgın tehlikesine ilk kez dikkat çeken doktorun ailesinden resmi özür Haberler
Salgın tehlikesine ilk kez dikkat çeken doktorun ailesinden resmi özür

Son Dakika Dünya Haberleri

Adıyaman'da lapa lapa kar yağdı - Haberler İletişim Başkanı Altun: "Hiçbir virüs, alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir" - Haberler Bakan Selçuk: "Çocuklar, siz yüz yüze ne eğitim gördüyseniz sınav onlardan olacak" - Haberler 87 yaşındaki hasta 'Debranching' yöntemi ile hayata tutundu - Haberler Sağlıkçılardan vatandaşa alkışlı teşekkür - Haberler Adalet Bakanı Gül: Eşinde koronavirüs çıkan hakim arkadaşımızın durumu iyi - Haberler Konya'da koronavirüsle mücadele kapsamında, 65 yaş üstü yolcuların ücretsiz seyahat uygulaması askıya alındı Boş arazide ilişkiye girmek istemediği kadını öldüren zanlı: Yol kenarı olduğu için kabul etmedim - Haberler İstanbul'da cuma namazı için camiye gidenleri polis çevirdi İstanbul'da cuma namazı için camiye gidenleri polis çevirdi - Haberler Bangladeşli bilim insanları fiyatı 20 lira olan koronavirüs tanı kiti keşfetti - Haberler Koronavirüsten ölenler nasıl defnedilmeli? Kayseri İl Müftüsü'nden merak edilen soruya yanıt - Haberler
Loading