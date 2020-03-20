KHK'lı korona uzmanı Doçent Ulaşlı: Aşının Türkiye'de bulunabileceğine inanıyorum, göreve hazırım
Genetik Doçenti Mustafa Ulaşlı, ABD Princeton Üniversitesi ve Hollanda'daki Groningen Üniversitesi'nde toplam 7 yıl koronavirüs üzerine çalıştı. Gaziantep Üniversitesi Tıbbi Biyoloji Ana ilim Dalı ve Genetik Bölümü’ndeyken ihraç edilen Ulaşlı, yürütülen çalışmalara katkı sunmak istiyor
20.03.2020 14:58 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:58
Genetik uzmanı Doçent Mustafa Ulaşlı, ABD Princeton Üniversitesi ve Hollanda'daki Groningen Üniversitesi'nde toplam 7 yıl koronavirüs üzerine çalıştı.
Sonra koronavirüs ile ilgili yürüttüğü bilimsel çalışmalarına Türkiye'de, Gaziantep Üniversitesi Tıbbi Biyoloji Ana ilim Dalı ve Genetik Bölümü'nde devam etme kararı aldı.
Sonra koronavirüs ile ilgili yürüttüğü bilimsel çalışmalarına Türkiye'de, Gaziantep Üniversitesi Tıbbi Biyoloji Ana ilim Dalı ve Genetik Bölümü'nde devam etme kararı aldı.
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Kaynak: Euronews.com
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